Принц Гарри и его супруга Меган Маркл опасаются, что их дочь Лилибет Диана будет вычеркнута из истории королевской семьи. Это второй ребенок королевской пары — она родилась в июне 2021 года.

Об этом заявил королевский эксперт Нил Шон, который активно следит за отношениями внутри королевской семьи.

— Кажется, что и Гарри, и Меган считают, что их дочь будет выписана из истории. Это может произойти потому, что сложно сказать, когда они вернутся в Великобританию, — добавил Нил.

Известно, что сейчас Гарри и Меган живут в США — впервые за два года они появились на публике вместе с остальными членами королевской семьи на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II.

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— 96-летняя королева смотрит на факты. Сможет ли дочь Гарри Лили когда-нибудь снова встретиться со своей прабабушкой? Семейная пара показала свою дочь лишь для того, чтобы доказать остальным членам семьи, что они упускают, — заявил Шон.

Напомним, что в июне воссоединение герцогини с королевской семьей случилось впервые после скандального интервью Меган в 2021 году, когда она рассказала о напряженных отношениях с королевой Елизаветой II на фоне различных разногласий.