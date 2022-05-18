17 мая стартовал юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу. В 2022 году он продлится до 28 числа третьего месяца весны.

Как прошла церемония открытия, какой формат проведения, а также — запрет для российских делегаций. Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале 2022 — далее в материале.

Церемония открытия Каннского кинофестиваля 2022

Церемония открытия традиционно состоялась во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах на Набережной Круазет. Первый день кинофестиваля ознаменовался появлением множества ярких селебрити на красной дорожке.

Знаменитости блистали в роскошных нарядах, а зрители ждали начала показов фильмов. Открыла мероприятие лента оскароносного Мишеля Хазанавичуса Окончательный монтаж — ранее фильм назывался Z.

Выступил по видеосвязи и президент Украины — Владимир Зеленский, обратившись к жури, знаменитостям и зрителям со словами о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

В честь открытия фестиваля начал работу Украинский павильон. Он работает в рамках одного из самых больших в мире кинорынков Marché du Film.

Формат проведения Каннского кинофестиваля 2022

После пандемии Covid-19 Каннский кинофестиваль вернулся в обычный режим работы, однако все равно проходит в необычных условиях — на фоне событий в Украине.

Напомним, что в 2020 году фестиваль отменили из-за коронавируса, а в 2021-м он прошел в сокращенном формате и летом, а не традиционно весной.

Каннский фестиваль является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем показывают картины, которые достойны того, чтобы их увидел весь мир.

Выступление Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале 2022

Свое обращение президент Украины начал с рассказа о том, как зарождался кинематограф, отметив, что самые страшные диктаторы ХХ века любили кино.

Также он вспомнил, что первый кинофестиваль в Каннах должен был начаться как раз тогда, когда началась Вторая мировая война. Упомянул Зеленский и фильм Чарли Чаплина Великий диктатор.

— Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора. Но благодаря ему кинематограф перестал быть немым. Немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило, и это был голос будущей победы свободы, – сказал президент.

Он провел параллель между событиями Второй мировой войны и полномасштабным вторжением РФ в нашу страну. Также сделал отсылку в фильму Апокалипсис сегодня от режиссера Фрэнсиса Копполы. Далее — рассказал об ужасах, которые происходят в Украине.

Стоит отметить, что весь зал аплодировал Владимиру Зеленскому стоя.

Программа фильмов Каннского кинофестиваля 2022

Открытие фестиваля:

Final Cut (Мишель Хазанавичус)

Конкурсная программа:

Holy Spider (Али Аббаси);

The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);

Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);

Тори и Локита (Люк Дарденн);

Звезды в полдень (Клэр Дени);

Frère & Soeur (Дени Мальваль);

Close (Люкас Донт);

Время Армагеддона (Джеймс Грэй);

Посредник (Корээда Хирокадзу);

Ностальгия (Марио Мартоне);

R.M.N (Кристиан Мунджиу);

Треугольник печали (Рубен Эстлунд);

Решение уйти (Пак Чхан Ук);

Появление (Келли Райхарт);

Leila’s Brothers (Саид Рустаи);

Boy from Heaven (Тарик Салех);

Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);

EO (Ежи Сколимовский).

Внеконкурсная программа:

Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);

Элвис (Баз Лурман);

Ноябрь (Седрик Хименес);

Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);

Маскарад (Николас Бедос).

Полуночные показы:

Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);

Охота (Ли Джон Джэ);

Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особый взгляд:

Retour à Séoul (Дави Чоу);

Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);

Burning Days (Эмин Элпер);

Butterfly Vision (Максим Наконечный);

Корсаж (Мари Кройцер);

Joyland (Саим Садик);

Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);

Метроном (Александр Белц);

План 75 (Тиэ Хаякава);

Родео (Лола Куиворон);

Sick of Myself (Кристоффер Боргл);

Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);

The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);

Незнакомец (Томас М. Райт);

Volada Land (Хлинюр Палмасон).

Специальные показы:

All That Breathes (Шаунак Сен);

Естественная история разрушения (Сергей Лозница).

Украинские фильмы на Каннском кинофестивале 2022

На фестивале покажут два украинских фильма от молодых режиссеров — Памфир (Pamfir) Дмитрия Сухолиткого-Собчука и Видение бабочки (Butterfly vision) Максима Наконечного.

Фильм Памфир будет показан в секции Двухнедельный режиссер. Он также претендует на награду Золотая камера.

Памфир — драма, пропитанная западноукраинским колоритом.

Премьера ленты Видение бабочки состоится в конкурсе Особый взгляд. В сюжете ленты — война на Донбассе.

Жюри Каннского кинофестиваля 2022

В этом году председателем жюри избран французский актер Венсан Линдон, известный по фильмам Титан и Студентка.

Вместе с ним судить Основной конкурс будут:

Ребекка Холл — актриса, режиссер, продюсер и сценарист;

Дипика Падуконе — актриса;

Нуми Рамас — актриса;

Жасмин Тринка — актриса и режиссер;

Асгар Фархади — режиссер, продюсер и сценарист;

Ладж Ли — режиссер, продюсер, актер и сценарист;

Джефф Николс — режиссер и сценарист;

Йоаким Триер — режиссер и сценарист.

Стоит отметить, что в состав жюри Международного фестиваля творчества Каннские львы впервые вошел украинец — креативный директор Saatchi&Saatchi Коста Шнайдер.

Он будет оценивать конкурсантов в категории Film Lions.

Запрет для России

24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине. В ответ на военное вторжение оргкомитет Каннского кинофестиваля не допустил к участию российскую делегацию, осудив агрессию России против нашей страны.

Однако включать в программу работы российских кинематографистов разрешено. Так, в Каннском кинофестивале участвует российский режиссер Кирилл Серебренников с фильмом Жена Чайковского.

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что Серебренников не получал никакого финансирования от российского государства. Также он живет в Германии и Франции, а на фестивале — уже в третий раз.

Более того, изначально фильмом-открытием Каннского кинофестиваля должна была стать лента с названием Z французского режиссера Мишеля Хазанавичуса.

Однако позже зомби-комедии изменили название на Окончательный монтаж. Такое решение было принято на фоне того, что буква Z ассоциируется со свастикой, которую Россия использует в войне против Украины.

Сам режиссер ленты сказал, что его фильм создан для того, чтобы доставлять радость. Поэтому ни при каких обстоятельствах он не хотел бы, чтобы его связывали с войной.