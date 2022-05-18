17 мая стартовал юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу. В 2022 году он продлится до 28 числа третьего месяца весны.
Как прошла церемония открытия, какой формат проведения, а также — запрет для российских делегаций. Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале 2022 — далее в материале.
Церемония открытия Каннского кинофестиваля 2022
Церемония открытия традиционно состоялась во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах на Набережной Круазет. Первый день кинофестиваля ознаменовался появлением множества ярких селебрити на красной дорожке.
Знаменитости блистали в роскошных нарядах, а зрители ждали начала показов фильмов. Открыла мероприятие лента оскароносного Мишеля Хазанавичуса Окончательный монтаж — ранее фильм назывался Z.
Выступил по видеосвязи и президент Украины — Владимир Зеленский, обратившись к жури, знаменитостям и зрителям со словами о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.
В честь открытия фестиваля начал работу Украинский павильон. Он работает в рамках одного из самых больших в мире кинорынков Marché du Film.
Формат проведения Каннского кинофестиваля 2022
После пандемии Covid-19 Каннский кинофестиваль вернулся в обычный режим работы, однако все равно проходит в необычных условиях — на фоне событий в Украине.
Напомним, что в 2020 году фестиваль отменили из-за коронавируса, а в 2021-м он прошел в сокращенном формате и летом, а не традиционно весной.
Каннский фестиваль является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем показывают картины, которые достойны того, чтобы их увидел весь мир.
Выступление Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале 2022
Свое обращение президент Украины начал с рассказа о том, как зарождался кинематограф, отметив, что самые страшные диктаторы ХХ века любили кино.
Также он вспомнил, что первый кинофестиваль в Каннах должен был начаться как раз тогда, когда началась Вторая мировая война. Упомянул Зеленский и фильм Чарли Чаплина Великий диктатор.
— Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора. Но благодаря ему кинематограф перестал быть немым. Немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило, и это был голос будущей победы свободы, – сказал президент.
Он провел параллель между событиями Второй мировой войны и полномасштабным вторжением РФ в нашу страну. Также сделал отсылку в фильму Апокалипсис сегодня от режиссера Фрэнсиса Копполы. Далее — рассказал об ужасах, которые происходят в Украине.
Стоит отметить, что весь зал аплодировал Владимиру Зеленскому стоя.
Программа фильмов Каннского кинофестиваля 2022
Открытие фестиваля:
- Final Cut (Мишель Хазанавичус)
Конкурсная программа:
- Holy Spider (Али Аббаси);
- The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);
- Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);
- Тори и Локита (Люк Дарденн);
- Звезды в полдень (Клэр Дени);
- Frère & Soeur (Дени Мальваль);
- Close (Люкас Донт);
- Время Армагеддона (Джеймс Грэй);
- Посредник (Корээда Хирокадзу);
- Ностальгия (Марио Мартоне);
- R.M.N (Кристиан Мунджиу);
- Треугольник печали (Рубен Эстлунд);
- Решение уйти (Пак Чхан Ук);
- Появление (Келли Райхарт);
- Leila’s Brothers (Саид Рустаи);
- Boy from Heaven (Тарик Салех);
- Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);
- EO (Ежи Сколимовский).
Внеконкурсная программа:
- Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);
- Элвис (Баз Лурман);
- Ноябрь (Седрик Хименес);
- Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);
- Маскарад (Николас Бедос).
Полуночные показы:
- Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);
- Охота (Ли Джон Джэ);
- Moonage Daydream (Бретт Морген).
Особый взгляд:
- Retour à Séoul (Дави Чоу);
- Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);
- Burning Days (Эмин Элпер);
- Butterfly Vision (Максим Наконечный);
- Корсаж (Мари Кройцер);
- Joyland (Саим Садик);
- Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);
- Метроном (Александр Белц);
- План 75 (Тиэ Хаякава);
- Родео (Лола Куиворон);
- Sick of Myself (Кристоффер Боргл);
- Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);
- The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);
- Незнакомец (Томас М. Райт);
- Volada Land (Хлинюр Палмасон).
Специальные показы:
- All That Breathes (Шаунак Сен);
- Естественная история разрушения (Сергей Лозница).
Украинские фильмы на Каннском кинофестивале 2022
На фестивале покажут два украинских фильма от молодых режиссеров — Памфир (Pamfir) Дмитрия Сухолиткого-Собчука и Видение бабочки (Butterfly vision) Максима Наконечного.
Фильм Памфир будет показан в секции Двухнедельный режиссер. Он также претендует на награду Золотая камера.
Памфир — драма, пропитанная западноукраинским колоритом.
Премьера ленты Видение бабочки состоится в конкурсе Особый взгляд. В сюжете ленты — война на Донбассе.
Жюри Каннского кинофестиваля 2022
В этом году председателем жюри избран французский актер Венсан Линдон, известный по фильмам Титан и Студентка.
Вместе с ним судить Основной конкурс будут:
- Ребекка Холл — актриса, режиссер, продюсер и сценарист;
- Дипика Падуконе — актриса;
- Нуми Рамас — актриса;
- Жасмин Тринка — актриса и режиссер;
- Асгар Фархади — режиссер, продюсер и сценарист;
- Ладж Ли — режиссер, продюсер, актер и сценарист;
- Джефф Николс — режиссер и сценарист;
- Йоаким Триер — режиссер и сценарист.
Стоит отметить, что в состав жюри Международного фестиваля творчества Каннские львы впервые вошел украинец — креативный директор Saatchi&Saatchi Коста Шнайдер.
Он будет оценивать конкурсантов в категории Film Lions.
Запрет для России
24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине. В ответ на военное вторжение оргкомитет Каннского кинофестиваля не допустил к участию российскую делегацию, осудив агрессию России против нашей страны.
Однако включать в программу работы российских кинематографистов разрешено. Так, в Каннском кинофестивале участвует российский режиссер Кирилл Серебренников с фильмом Жена Чайковского.
Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что Серебренников не получал никакого финансирования от российского государства. Также он живет в Германии и Франции, а на фестивале — уже в третий раз.
Более того, изначально фильмом-открытием Каннского кинофестиваля должна была стать лента с названием Z французского режиссера Мишеля Хазанавичуса.
Однако позже зомби-комедии изменили название на Окончательный монтаж. Такое решение было принято на фоне того, что буква Z ассоциируется со свастикой, которую Россия использует в войне против Украины.
Сам режиссер ленты сказал, что его фильм создан для того, чтобы доставлять радость. Поэтому ни при каких обстоятельствах он не хотел бы, чтобы его связывали с войной.