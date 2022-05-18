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С выступлением Зеленского и без России: как открыли Каннский кинофестиваль 2022

18 мая 2022, 10:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
С выступлением Зеленского и без России: как открыли Каннский кинофестиваль 2022
Источник: Getty Images

17 мая стартовал юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу. В 2022 году он продлится до 28 числа третьего месяца весны.

Как прошла церемония открытия, какой формат проведения, а также — запрет для российских делегаций. Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале 2022 — далее в материале.

Церемония открытия Каннского кинофестиваля 2022

Церемония открытия традиционно состоялась во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах на Набережной Круазет. Первый день кинофестиваля ознаменовался появлением множества ярких селебрити на красной дорожке.

Знаменитости блистали в роскошных нарядах, а зрители ждали начала показов фильмов. Открыла мероприятие лента оскароносного Мишеля Хазанавичуса Окончательный монтаж — ранее фильм назывался Z.

Выступил по видеосвязи и президент Украины — Владимир Зеленский, обратившись к жури, знаменитостям и зрителям со словами о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

В честь открытия фестиваля начал работу Украинский павильон. Он работает в рамках одного из самых больших в мире кинорынков Marché du Film.

Формат проведения Каннского кинофестиваля 2022

После пандемии Covid-19 Каннский кинофестиваль вернулся в обычный режим работы, однако все равно проходит в необычных условиях — на фоне событий в Украине.

Напомним, что в 2020 году фестиваль отменили из-за коронавируса, а в 2021-м он прошел в сокращенном формате и летом, а не традиционно весной.

Каннский фестиваль является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем показывают картины, которые достойны того, чтобы их увидел весь мир.

Выступление Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале 2022

Свое обращение президент Украины начал с рассказа о том, как зарождался кинематограф, отметив, что самые страшные диктаторы ХХ века любили кино.

Также он вспомнил, что первый кинофестиваль в Каннах должен был начаться как раз тогда, когда началась Вторая мировая война. Упомянул Зеленский и фильм Чарли Чаплина Великий диктатор.

— Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора. Но благодаря ему кинематограф перестал быть немым. Немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило, и это был голос будущей победы свободы, – сказал президент.

Он провел параллель между событиями Второй мировой войны и полномасштабным вторжением РФ в нашу страну. Также сделал отсылку в фильму Апокалипсис сегодня от режиссера Фрэнсиса Копполы. Далее — рассказал об ужасах, которые происходят в Украине.

Стоит отметить, что весь зал аплодировал Владимиру Зеленскому стоя.

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Программа фильмов Каннского кинофестиваля 2022

Открытие фестиваля:

  • Final Cut (Мишель Хазанавичус)

Конкурсная программа:

  • Holy Spider (Али Аббаси);
  • The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);
  • Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);
  • Тори и Локита (Люк Дарденн);
  • Звезды в полдень (Клэр Дени);
  • Frère & Soeur (Дени Мальваль);
  • Close (Люкас Донт);
  • Время Армагеддона (Джеймс Грэй);
  • Посредник (Корээда Хирокадзу);
  • Ностальгия (Марио Мартоне);
  • R.M.N (Кристиан Мунджиу);
  • Треугольник печали (Рубен Эстлунд);
  • Решение уйти (Пак Чхан Ук);
  • Появление (Келли Райхарт);
  • Leila’s Brothers (Саид Рустаи);
  • Boy from Heaven (Тарик Салех);
  • Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);
  • EO (Ежи Сколимовский).

Внеконкурсная программа:

  • Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);
  • Элвис (Баз Лурман);
  • Ноябрь (Седрик Хименес);
  • Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);
  • Маскарад (Николас Бедос).

Полуночные показы:

  • Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);
  • Охота (Ли Джон Джэ);
  • Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особый взгляд:

  • Retour à Séoul (Дави Чоу);
  • Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);
  • Burning Days (Эмин Элпер);
  • Butterfly Vision (Максим Наконечный);
  • Корсаж (Мари Кройцер);
  • Joyland (Саим Садик);
  • Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);
  • Метроном (Александр Белц);
  • План 75 (Тиэ Хаякава);
  • Родео (Лола Куиворон);
  • Sick of Myself (Кристоффер Боргл);
  • Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);
  • The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);
  • Незнакомец (Томас М. Райт);
  • Volada Land (Хлинюр Палмасон).

Специальные показы:

  • All That Breathes (Шаунак Сен);
  • Естественная история разрушения (Сергей Лозница).

Украинские фильмы на Каннском кинофестивале 2022

На фестивале покажут два украинских фильма от молодых режиссеров — Памфир (Pamfir) Дмитрия Сухолиткого-Собчука и Видение бабочки (Butterfly vision) Максима Наконечного.

Фильм Памфир будет показан в секции Двухнедельный режиссер. Он также претендует на награду Золотая камера.

Памфир — драма, пропитанная западноукраинским колоритом.

Премьера ленты Видение бабочки состоится в конкурсе Особый взгляд. В сюжете ленты — война на Донбассе.

Жюри Каннского кинофестиваля 2022

В этом году председателем жюри избран французский актер Венсан Линдон, известный по фильмам Титан и Студентка.

Вместе с ним судить Основной конкурс будут:

  • Ребекка Холл — актриса, режиссер, продюсер и сценарист;
  • Дипика Падуконе — актриса;
  • Нуми Рамас — актриса;
  • Жасмин Тринка — актриса и режиссер;
  • Асгар Фархади — режиссер, продюсер и сценарист;
  • Ладж Ли — режиссер, продюсер, актер и сценарист;
  • Джефф Николс — режиссер и сценарист;
  • Йоаким Триер — режиссер и сценарист.

Стоит отметить, что в состав жюри Международного фестиваля творчества Каннские львы впервые вошел украинец — креативный директор Saatchi&Saatchi Коста Шнайдер.

Он будет оценивать конкурсантов в категории Film Lions.

Запрет для России

24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине. В ответ на военное вторжение оргкомитет Каннского кинофестиваля не допустил к участию  российскую делегацию, осудив агрессию России против нашей страны.

Однако включать в программу работы российских кинематографистов разрешено. Так, в Каннском кинофестивале участвует российский режиссер Кирилл Серебренников с фильмом Жена Чайковского.

Генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо отметил, что Серебренников не получал никакого финансирования от российского государства. Также он живет в Германии и Франции, а на фестивале — уже в третий раз.

Более того, изначально фильмом-открытием Каннского кинофестиваля должна была стать лента с названием Z французского режиссера Мишеля Хазанавичуса.

Однако позже зомби-комедии изменили название на Окончательный монтаж. Такое решение было принято на фоне того, что буква Z ассоциируется со свастикой, которую Россия использует в войне против Украины.

Сам режиссер ленты сказал, что его фильм создан для того, чтобы доставлять радость. Поэтому ни при каких обстоятельствах он не хотел бы, чтобы его связывали с войной.

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