Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

— Мы продолжаем бороться. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать бороться за нашу свободу. В конце концов, ненависть исчезнет, а диктаторы умрут, — отметил Зеленский.

В своем выступлении он ссылался на силу кинематографа во время Второй мировой войны. В частности, президент Украины вспомнил фильм Чарли Чаплина Великий диктатор, который высмеял нацистского лидера Адольфа Гитлера.

— Нам нужен новый Чаплин, чтобы сегодня доказать, что кино не немое. Замолчит ли кино или заговорит? Может ли кино остаться вне этого? – добавил он.

Его речь вызвала овации во Дворце фестивалей в Каннах.