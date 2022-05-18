В Каннах началось самое ожидаемое событие для киноманов — юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль. Мероприятие продлится до 28 мая.

Вернулся фестиваль и в звездное расписание мая — селебрити вновь блещут на красной дорожке. Напомним, что в 2020 году мероприятие отменили из-за коронавируса, а в 2021 он прошел в сокращенном формате.

В день открытия, 17 мая, на кинофестивале появилось немало известный лиц — от Каролайн Даур до Евы Лангории.

Самые интересные образы с красной дорожки Каннского кинофестиваля 2022 — в материале.

Для красной дорожки американская актриса Ева Лонгория выбрала черное платье от итальянского бренда Alberta Ferretti. Звезда приковала к себе взгляды, поскольку заметно похудела, что хорошо было видно в полупрозрачном наряде на тонких лямках с фактурными рюшами и большими пайетками.

Дополнила свой образ актриса аксессуарами — чокером и кольцами.

Американская актриса Джулианна Мур также для весеннего мероприятия выбрала черное платье в пол с глубоким декольте. Наряд звезды от итальянского бренда Bottega Veneta.

Образ актриса завершила массивным ожерельем с зеленым камнем и кольцом.

Блистала на красной дорожке, в прямом смысле этого слова и немецкая модель и блогер Каролайн Даур. Артистка появилась в ярком розовом мини-платье с сумочкой и обувью на каблуке в тон.

Наряд Каролайн от итальянского бренда Valentino блистал из-за пайеток.

Индийская актриса Дипика Падуконе своих образом напомнила Клеопатру. Для красной дорожки Канн она выбрала блестящее платье в черном и золотом цветах со шлейфом от бренда Sabyasachi.

Также Дипика не стала жадничать на аксессуары, одев кольца на каждый палец. Дополнила свой образ она массивными сережками и ободком для волос.

Немецкая актриса Вероника Феррес для красной дорожки фестиваля выбрала светлое атласное платье со спущенными плечами от бренда Fovari. Образ она дополнила маленькой сумочкой.

Ранее мы собрали все, что нужно знать о Каннском кинофестивале 2022. Как прошла церемония открытия, какой формат проведения, а также запрет для российских делегаций — читайте на Фактах ICTV.