Каннский фестиваль сменил название фильма-открытия из-за войны в Украине

Французский режиссер Мишель Хазанавичус сменил название фильма Z (Comme Z), который будет открывать 75-й Каннский кинофестиваль.

Теперь его зомби-комедия будет называться Режь! (Cut!). Такое решение режиссер принял из-за того, что буква Z ассоциируется со свастикой, которую Россия использует в войне против Украины.

— Учитывая символический заряд буквы Z с начала войны в Украине и по просьбе украинских кинематографистов, я решил изменить название своего фильма. Это название, возможно, было смешным, когда мы закончили фильм несколько месяцев назад, но оно уже не смешное, и я не могу этого выдержать, — сказал он.

Мишель Хазанавичус отметил, что его фильм создан для того, чтобы доставлять радость. Поэтому ни при каких обстоятельствах режиссер не хотел бы, чтобы его прямо или косвенно связывали с войной.

По словам Хазанавичуса, меняя название, он хочет выразить поддержку украинскому народу.

Напомним, что такому решению предшествовало обращение украинских кинематографистов. В частности, Украинский институт направил официальное письмо в Каннский кинофестиваль и лично Мишелю Хазанавичусу с просьбой переименовать фильм Z (Comme Z).

– Мы считаем, что изменение названия фильма открытия Каннского кинофестиваля будет жестом против варварства, насилия и террора российской армии, – говорится в письме.

Фильм Хазанавичкса Режь! – это французский ремейк японской комедии о зомби Съемки без тормозов (2017).

В этом году Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 числа. Программу Каннского фестиваля 2022 – смотрите в нашем материале.