17 травня стартував ювілейний 75-й Каннський кінофестиваль на Лазурному березі. В 2022 році він триватиме до 28 числа третього місяця весни.

Як пройшла церемонія відкриття, який формат проведення, а ще – заборона для російської делегації. Все, що варто знати про Каннський кінофестиваль 2022 – далі в матеріалі.

Церемонія відкриття Каннського кінофестивалю 2022

Церемонія відкриття традиційно відбулася у Палаці фестивалів та конгресів у Каннах на Набережній Круазет. Перший день кінофестивалю ознаменувався появою безлічі яскравих селебриті на червоній доріжці.

Знаменитості блищали в розкішному вбранні, а глядачі чекали початку показів фільмів. Відкрила захід стрічка оскароносного Мішеля Азанавічуса Остаточний монтаж – раніше фільм називався Z.

Виступив по відеозв’язку і президент України – Володимир Зеленський, звернувшись до журі, знаменитостей та глядачів зі словами про повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ.

На честь відкриття фестивалю розпочав роботу Український павільйон. Він працює в рамках одного із найбільших у світі кіноринків Marché du Film.

Формат проведення Каннського кінофестивалю 2022

Після пандемії Covid-19 Каннський кінофестиваль повернувся у звичайний режим роботи, але однаково проходить у незвичайних умовах – на тлі подій в Україні.

Нагадаємо, що в 2020 році фестиваль скасували через коронавірус, а у 2021 він пройшов у скороченому форматі й улітку, а не традиційно навесні.

Каннський фестиваль є однією з найочікуваніших подій року для кіноманів – на ньому показують картини, які гідні того, щоб їх побачив увесь світ.

Виступ Володимира Зеленського на Каннському кінофестивалі 2022

Своє звернення президент України розпочав із розповіді про те, як зароджувався кінематограф, зазначивши, що найстрашніші диктатори ХХ століття любили кіно.

Також він згадав, що перший кінофестиваль у Каннах мав розпочатися тоді, коли розпочалася Друга світова війна. Згадав Зеленський і фільм Чарлі Чапліна Великий диктатор.

– Великий диктатор Чарлі Чапліна не знищив тоді реального диктатора. Але завдяки йому кінематограф перестав бути німим. Німий у всіх сенсах цього слова. Кіно говорило, і це був голос майбутньої перемоги свободи, – сказав президент.

Він провів паралель між подіями Другої світової війни та повномасштабним вторгненням РФ до нашої країни. Також зробив відсилання на фільм Апокаліпсис сьогодні від режисера Френсіса Копполи. Далі – розповів про жахіття, що відбуваються в Україні.

Варто зазначити, що весь зал аплодував Володимиру Зеленському стоячи.

Програма фільмів Каннського кінофестивалю 2022

Відкриття фестивалю:

Final Cut (Мішель Азанавічус)

Конкурсна програма:

Holy Spider (Алі Аббасі);

The Almond Tree, (Валерія Бруні-Тедескі);

Злочини майбутнього (Девід Кроненберг);

Торі та Локіта (Люк Дарденн);

Зірки опівдні (Клер Дені);

Frère & Soeur (Дені Мальваль);

Close (Люкас Донт);

Час Армагеддону (Джеймс Грей);

Посередник (Корееда Хірокадзу);

Ностальгія (Маріо Мартон);

R.M.N (Крістіан Мунджіу);

Трикутник печалі (Рубен Естлунд);

Рішення піти (Пак Чхан Ук);

Поява (Келлі Райхарт);

Leila’s Brothers (Саїд Рустаї);

Boy from Heaven (Тарік Салех);

Дружина Чайковського (Кирилл Серебренніков);

EO (Єжи Сколимівський).

Позаконкурсна програма:

Топ Ган: Меверік (Джозеф Косінскі);

Елвіс (Баз Лурманн);

Листопад (Седрік Хіменес);

Три тисячі років очікування (Джордж Міллер);

Маскарад (Ніколас Бедос).

Північні покази:

Fumer Fait Tousser (Квентін Дюп’є);

Полювання (Лі Джон Дже);

Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особливий погляд:

Retour à Séoul (Даві Чоу);

Beast (Райлі Кіо, Джина Гаммелл);

Burning Days (Емін Елпер);

Butterfly Vision (Максим Наконечний);

Корсаж (Марі Кройцер);

Joyland (Саїм Садік);

Domingo and the Mist (Аріель Ескаланте Меза);

Метроном (Олександр Белц);

План 75 (Тіє Хаякава);

Родео (Лола Куіворон);

Sick of Myself (Крістоффер Боргл);

Les Pires (Ліз Акора, Роман Гере);

The Silent Twins (Агнешка Смочинська);

Незнайомець (Томас М. Райт);

Volada Land (Хлінюр Палмасон).

Спеціальні покази:

All That Breathes (Шаунак Сен);

Природна історія руйнування (Сергій Лозниця).

Українські фільми на Каннському кінофестивалі 2022

На фестивалі покажуть два українські фільми від молодих режисерів – Памфір (Pamfir) Дмитра Сухолиткого-Собчука та Бачення метелика (Butterfly vision) Максима Наконечного.

Фільм Памфір буде показаний у секції Двотижневий режисер. Він також претендує на нагороду Золота камера.

Памфір – драма, просякнута західноукраїнським колоритом.

Прем’єра стрічки Бачення метелика відбудеться у конкурсі Особливий погляд. У сюжеті стрічки – війна на Донбасі.

Журі Каннського кінофестивалю 2022

Цього року головою журі обраний французький актор Венсан Ліндон, відомий за фільмами Титан і Студентка.

Разом із ним суддями Основного конкурсу будуть:

Ребекка Голл – акторка, режисер, продюсер та сценарист;

Діпіка Падуконе – акторка;

Нумі Рамас – акторка;

Жасмін Трінка – акторка та режисер;

Асгар Фархаді – режисер, продюсер та сценарист;

Ладж Лі – режисер, продюсер, актор та сценарист;

Джефф Ніколс – режисер та сценарист;

Йоакім Трієр – режисер та сценарист.

Варто зазначити, що до складу журі Міжнародного фестивалю творчості Каннські леви вперше увійшов українець – креативний директор Saatchi&Saatchi Коста Шнайдер.

Він оцінюватиме конкурсантів у категорії Film Lions.

Заборона для Росії

24 лютого РФ розпочала повномасштабну війну в Україні. У відповідь на військове вторгнення, оргкомітет Каннського кінофестивалю не допустив до участі російську делегацію, засудивши агресію Росії проти нашої країни.

Проте включати у програму роботи російських кінематографістів дозволено. Так, у Каннському кінофестивалі бере участь російський режисер Кирило Серебренніков із фільмом Дружина Чайковського.

Генеральний директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо зазначив, що Серебренніков не отримував фінансування від російської держави. Також він живе в Німеччині та Франції, а на фестивалі – вже втретє.

Ба більше, спочатку фільмом-відкриттям Каннського кінофестивалю мала стати стрічка під назвою Z французького режисера Мішеля Азанавічуса.

Однак згодом зомбі-комедії змінили назву на Остаточний монтаж. Таке рішення було ухвалено на тлі того, що літера Z асоціюється зі свастикою, яку Росія використовує у війні проти України.

Сам режисер стрічки сказав, що його фільм створено для того, щоб приносити радість. Тому за жодних обставин він не хотів би, щоб його пов’язували з війною.