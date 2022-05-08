Участники Евровидения 2022: The Rasmus спел песню Stefania группы Kalush Orchestra

Песня нынешних участников песенного конкурса Евровидение от Украины Stefania группы Kalush Orchestra находит немало сторонников не только в Украине, но и за ее пределами.

Композицию украинцев Stefania перепела знаменитая группа The Rasmus, которая в этом году будет представлять Финляндию на Евровидении 2022.

На видео, которое появилось в сети, участники The Rasmus едут в машине и поют припев конкурсной песни Kalush Orchestra.

Вероятно, сам Kalush Orchestra тоже был ошеломлен вниманием со стороны The Rasmus. Солист украинской группы Олег Псюк отреагировал на кавер финнов.

— The Rasmus поет наш трек в точке, норм, — написал Псюк.

Напоминаем, Kalush Orchestra представит Украину во время первого полуфинала конкурса под шестым номером с песней Stefania.

Финал Евровидения 2022 состоится 14 мая. По прогнозам букмекеров Украина одержит победу с большим отрывом от конкурентов. Группе The Rasmus прочат 14 место.

Джерело: ТСН