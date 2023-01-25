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С детства была непревзойденной. Виктория Апанасенко показала архивные фото

25 января 2023, 20:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вікторія Апанасенко - Міс Україна Всесвіт 2022

Модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на Мисс Вселенная 2022 в январе этого года, показала свои детские фото.

В Instagram девушка обнародовала серию снимков, на которых предстала в дошкольном и подростковом возрасте.

— Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением, — написала Виктория под фото.

Поклонники отметили, что уже тогда Апанасенко была наделена внешностью, а потому завалили ее комплиментами.

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  • Уже будучи малышкой была красавицей.
  • Настоящая красавица.
  • Всегда была милой.
  • Перспективная малышка. Звезда.
  • Эти фото нужно показать тем, кто говорил, что у Виктории все сделано с помощью хирургии.
  • С детства была непревзойденной. 
  • Очень нежная и красивая. — Пишут в комментариях Апанасенко.

Ранее мы писали о том, что Виктория Апанасенко продала крылья для Мисс Вселенная ради помощи ВСУ на аукционе. Модели удалось собрать $10 тыс. Вырученные деньги пойдут на протезы украинским защитникам.

Крылья были частью национального костюма под названием Воин света. В нем Виктория вышла на сцену конкурса красоты Мисс Вселенная 2022, чем и поразила публику.

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Фото: Виктория Апанасенко

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