Модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на Мисс Вселенная 2022 в январе этого года, показала свои детские фото.
В Instagram девушка обнародовала серию снимков, на которых предстала в дошкольном и подростковом возрасте.
— Маленькие девочки с мечтами становятся женщинами с видением, — написала Виктория под фото.
Поклонники отметили, что уже тогда Апанасенко была наделена внешностью, а потому завалили ее комплиментами.
- Уже будучи малышкой была красавицей.
- Настоящая красавица.
- Всегда была милой.
- Перспективная малышка. Звезда.
- Эти фото нужно показать тем, кто говорил, что у Виктории все сделано с помощью хирургии.
- С детства была непревзойденной.
- Очень нежная и красивая. — Пишут в комментариях Апанасенко.
Ранее мы писали о том, что Виктория Апанасенко продала крылья для Мисс Вселенная ради помощи ВСУ на аукционе. Модели удалось собрать $10 тыс. Вырученные деньги пойдут на протезы украинским защитникам.
Крылья были частью национального костюма под названием Воин света. В нем Виктория вышла на сцену конкурса красоты Мисс Вселенная 2022, чем и поразила публику.
Фото: Виктория Апанасенко