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Мисс Вселенная 2022: какое место заняла украинка Виктория Апанасенко

15 января 2023, 06:54
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Міс Всесвіт 2022: яке місце посіла українка Вікторія Апанасенко

28-летняя Виктория Апанасенко представляла Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2022.

К сожалению, девушка выбыла из борьбы за корону на пути к полуфиналу, не попав в топ-16.

С первых дней Виктория Апанасенко удивила зрителей и жюри своими шикарными костюмами. Во время представления национальных нарядов она предстала в образе Воина света — с обожженными крыльями и мечем.

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Вечернее платье украинки тоже было символическим. Черный цвет демонстрировал темные для Украины времена, а образ дополнял длинный сине-желтый шлейф.

Напомнить о войне в Украине она смогла даже во время выхода в купальниках. Тогда Апанасенко надела накидку с надписью Be brave like Ukraine.

Победительницей Мисс Вселенная 2022 стала 28-летняя дизайнер Р’Бонни Габриэль из США. Девушка стала седьмой американкой, которой удалось завоевать корону Мисс Вселенная.

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Фото: Виктория Апанасенко

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