Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Виктория Апанасенко продала крылья для Мисс Вселенная ради помощи ВСУ

24 января 2023, 11:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Апанасенко

Мисс Вселенная Украина Виктория Апанасенко продала крылья из костюма Воина света на аукционе. Вырученные деньги пойдут на протезы украинским защитникам.

Так, Виктории удалось собрать $10 100, которые помогут реабилитироваться воинам ВСУ. Продажа состоялась на благотворительном вечере, который был проведен в День Соборности Украины 22 января. 

Также Виктория стала амбассадором организации Kind Deeds 510, которая сотрудничает с сетью врачей и партнеров Украины для предоставления протезов. Их получают те украинцы, которые пострадали в условиях войны с Россией.

Сейчас смотрят

Напомним, что крылья были частью костюма под названием Воин света. В нем Виктория вышла на сцену конкурса красоты Мисс Вселенная 2022, чем и поразила публику.

Известно, что костюм создавали 4 месяца, и это было сложно в условиях войны. Он имеет много похожих с образом архангела Михаила. Крылья костюма обожженные в боях и в броне. Суть образа — представить Украину как Воина света, который сквозь тьму несет лучи, сражаясь с российским агрессором на своей земле.

Ранее Виктория Апанасенко дала интервью Фактам ICTV, где рассказала о своих эмоциях от конкурса, а также о трудностях во время подготовки.

Читайте также:
Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія АпанасенкоВиктория Апанасенко: Поддержка Украины на Мисс Вселенная ощущалась на 100%, все молятся и верят в нашу победу

Теги
Війна в Україні Міс Всесвіт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь