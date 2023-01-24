Мисс Вселенная Украина Виктория Апанасенко продала крылья из костюма Воина света на аукционе. Вырученные деньги пойдут на протезы украинским защитникам.

Так, Виктории удалось собрать $10 100, которые помогут реабилитироваться воинам ВСУ. Продажа состоялась на благотворительном вечере, который был проведен в День Соборности Украины 22 января.

Также Виктория стала амбассадором организации Kind Deeds 510, которая сотрудничает с сетью врачей и партнеров Украины для предоставления протезов. Их получают те украинцы, которые пострадали в условиях войны с Россией.

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Напомним, что крылья были частью костюма под названием Воин света. В нем Виктория вышла на сцену конкурса красоты Мисс Вселенная 2022, чем и поразила публику.

Известно, что костюм создавали 4 месяца, и это было сложно в условиях войны. Он имеет много похожих с образом архангела Михаила. Крылья костюма обожженные в боях и в броне. Суть образа — представить Украину как Воина света, который сквозь тьму несет лучи, сражаясь с российским агрессором на своей земле.

Ранее Виктория Апанасенко дала интервью Фактам ICTV, где рассказала о своих эмоциях от конкурса, а также о трудностях во время подготовки.