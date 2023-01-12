Финал международного конкурса красоты Мисс Вселенная 2022 всего через несколько дней, и представительница Украины Виктория Апанасенко уже успела поразить зрителей и жюри.

На предварительный раунд соревнований Preliminary Competition украинка вышла в символическом костюме Воин света.

Так, костюм Виктории выглядит очень эффектным — бросаются в глаза крылья, которые красиво раскрылись перед публикой. Украинка мастерски владеет мечом, и показала это всему миру. Образ выглядит очень запоминающимся — можно сказать об успешном выходе.

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Суть костюма — представить Украину как Воина света, который сквозь тьму несет лучи, сражаясь с российским агрессором на своей земле.

Ранее уже раскрывались подробности наряда Виктории. Внешне он напоминает образ Архангела Михаила, и это сделано специально. Под броней и крыльями можно заметить монолитный комбинезон, который покрывает все тело Виктории. На платье в виде вышиванки ушло 10 м ткани, а крылья на спине выглядят обожженными в боях, но укрытые сине-золотыми доспехами.

Известно, что над костюмом работали четыре месяца в условиях войны, что заметно усложнило его создание.

Напомним, что посмотреть онлайн-трансляцию конкурса Мисс Вселенная 2022 можно на Фактах ICTV, где также описаны подробности конкурса.

В мероприятии принимают участие 86 девушек, а финал конкурса запланирован на 15 января.