Модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на Міс Всесвіт 2022 у січні цього року, показала свої дитячі фото.

В Instagram дівчина оприлюднила серію знімків, на яких постала в дошкільному та підлітковому віці.

– Маленькі дівчинки з мріями стають жінками з баченням, – написала Вікторія під фото.

Шанувальники зазначили, що вже тоді Апанасенка була наділена зовнішністю, а тому завалили її компліментами.

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