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З дитинства була неперевершеною. Вікторія Апанасенко показала архівні фото

25 Січня 2023, 20:04
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вікторія Апанасенко - Міс Україна Всесвіт 2022

Модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на Міс Всесвіт 2022 у січні цього року, показала свої дитячі фото.

В Instagram дівчина оприлюднила серію знімків, на яких постала в дошкільному та підлітковому віці.

– Маленькі дівчинки з мріями стають жінками з баченням, – написала Вікторія під фото.

Шанувальники зазначили, що вже тоді Апанасенка була наділена зовнішністю, а тому завалили її компліментами.

Зараз дивляться
  • Вже будучи дитиною була красунею.
  • Справжня красуня.
  • Завжди була мила.
  • Перспективне малятко. Зірка.
  • Ці фото потрібно показати тим, хто казав, що у Вікторії все зроблено за допомогою хірургії.
  • З дитинства була неперевершеною.
  • Дуже ніжна та красива. – Пишуть у коментарях Апанасенко.

Раніше ми писали про те, що Вікторія Апанасенко продала крила для Міс Всесвіт заради допомоги ЗСУ на аукціоні. Моделі вдалось зібрати $10 тис. Виручені гроші підуть на протези українським захисникам.

Крила були частиною національного костюма під назвою Воїн світла. У ньому Вікторія вийшла на сцену конкурсу краси Міс Всесвіт 2022, чим і вразила публіку.

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Фото: Вікторія Апанасенко

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Міс Всесвіт Міс Україна
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