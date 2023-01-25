Модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на Міс Всесвіт 2022 у січні цього року, показала свої дитячі фото.
В Instagram дівчина оприлюднила серію знімків, на яких постала в дошкільному та підлітковому віці.
– Маленькі дівчинки з мріями стають жінками з баченням, – написала Вікторія під фото.
Шанувальники зазначили, що вже тоді Апанасенка була наділена зовнішністю, а тому завалили її компліментами.
- Вже будучи дитиною була красунею.
- Справжня красуня.
- Завжди була мила.
- Перспективне малятко. Зірка.
- Ці фото потрібно показати тим, хто казав, що у Вікторії все зроблено за допомогою хірургії.
- З дитинства була неперевершеною.
- Дуже ніжна та красива. – Пишуть у коментарях Апанасенко.
Раніше ми писали про те, що Вікторія Апанасенко продала крила для Міс Всесвіт заради допомоги ЗСУ на аукціоні. Моделі вдалось зібрати $10 тис. Виручені гроші підуть на протези українським захисникам.
Крила були частиною національного костюма під назвою Воїн світла. У ньому Вікторія вийшла на сцену конкурсу краси Міс Всесвіт 2022, чим і вразила публіку.
Фото: Вікторія Апанасенко