Большинство украинских звезд активно выступают против российской агрессии. Страна-террорист не может сидеть сложа руки, поэтому реагирует на заявления наших знаменитостей. Одинственное, что Путин может сделать за правду, это закрыть выезд в РФ.

Топ-5 украинских звезд-врагов России – далее в материале.

Открывает список телеведущий Андрей Бедняков. Шоумену запретили въезд в РФ на 50 лет, но он только высмеял такой запрет, заявив, что хотел летом отдохнуть в Воронеже. Впрочем, ранее Андрей работал в России, и нередко прилетал в Москву — ведущий признается, что ему сейчас за это стыдно.

Следом за Бедняковым в список попал и Владимир Дантес. В РФ артист получил почетное звание евремя-неонациста. Музыкант активно выступает против войны и помогает нашим защитникам, за что и удостоился запрета на вьезд на территорию страны-террориста.

Тройку лидеров замыкает Маша Ефросинина. Ведущую даже огласили в федеральный розыск — теперь она в России является опасным террористом. Сама Маша не расстраивается, и активно высмеивает кремлевский режим, как это делала и раньше.

Второе место занимает лидер Океана Эльзы — Святослав Вакарчук. Артист неоднократно обращался к россиянам и заявлял, что мы будем защищаться до тех пор, пока не исчезнуть солдаты врага с нашей земли. За такой настрой Вакарчука и невзлюбили в России.

Ожидаемо, первое место занимает Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист всячески публично насмехается на Россией, и делает это даже на своих концертах перед многотысячной аудиторией. Верка Сердючка — страшный сон россиян.

Впрочем, среди звезд есть и те, которые выбрали неправильную сторону в этой войне. За это они точно поплатятся, и уже совсем скоро. Звезды-предатели, которым не место в Украине — список можно посмотреть на Фактах ICTV.