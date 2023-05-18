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Пустые угрозы: Машу Ефросинину заочно арестовали в России

18 мая 2023, 17:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина

Украинскую ведущую Машу Ефросинину заочно арестовали в России. Об этом звезда сама заявила в Instagram, цитируя российские СМИ.

Так, в ряде публикаций иностранных изданий стало известно, что московский суд заочно арестовал Машу за распространение военных фейков.

Примечательно, что дело против украинки возбудили еще 7 апреля 2022 года за ее жесткие высказывания в Instagram против войны и кремлевской диктатуры в РФ. Уже марте этого года ее объявили в розыск, а теперь — заочно арестовали.

Єфросиніна

Сама Маша саркастично ответила, что уже начала переживать касательно этого дела со стороны Кремля. Многие звезды уверены, что быть ворогом Путину и правительству РФ — хороший признак того, что они на правильном пути и делают полезные дела.

Напомним, что раньше Ефросинина рассказала о сестре в РФ, которая решила быть на стороне агрессора. Речь идет о 37-летней Елизавете Ющенко — Маша заявила, что не несет ответственность за поступки этого человека. Ведущая призналась, что хейт из-за сестры, который летит в ее сторону, до сих пор для нее непонятен.

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Война в Украине Маша Ефросинина
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