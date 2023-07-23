Більшість українських зірок активно виступають проти російської агресії. Країна-терорист не може сидіти склавши руки, тому реагує на заяви наших знаменитостей. Єдине, що Путін може зробити за правду, це закрити виїзд до РФ.

5 українських зірок-ворогів Росії – далі в матеріалі.

Відкриває список телеведучий Андрій Бєдняков. Шоумену заборонили в’їзд до РФ на 50 років, але він тільки висміяв таку заборону, заявивши, що хотів влітку відпочити у Воронежі. Втім, раніше Андрій працював у Росії, тож нерідко прилітав до Москви – ведучий зізнається, що йому зараз за це соромно.

Слідом за Бєдняковим до списку потрапив і Володимир Дантес. У РФ артист отримав почесне звання єврея-неонациста. Музикант активно виступає проти війни і допомагає нашим захисникам, за що і зміг вшануватися заборони на в’їзд на територію країни-терориста.

Трійку лідерів замикає Маша Єфросиніна. Ведучу навіть оголосили у федеральний розшук – тепер вона в Росії є небезпечним терористом. Сама Маша не засмучується, й активно висміює кремлівський режим, як це робила і раніше.

Друге місце посідає лідер гурту Океан Ельзи – Святослав Вакарчук. Артист неодноразово звертався до росіян і заявляв, що ми будемо захищатися доти, доки не зникнуть солдати ворога з нашої землі. За такий настрій Вакарчука і незлюбили в Росії.

Очікувано, перше місце посідає Вєрка Сердючка (Андрій Данилко). Артист всіляко публічно насміхається над Росією, роблячи це навіть на своїх концертах перед багатотисячною аудиторією. Вєрка Сердючка – страшний сон росіян.

Утім, серед зірок є й ті, які обрали неправильний бік у цій війні. За це вони точно поплатяться, і вже зовсім скоро. Зірки-зрадники, яким не місце в Україні, – список можна подивитися на Фактах ICTV.