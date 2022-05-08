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Шансы Kalush Orchestra растут: букмекеры обновили прогнозы по победителю Евровидения 2022

8 мая 2022, 17:24
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Шансы Kalush Orchestra растут: букмекеры обновили прогнозы по победителю Евровидения 2022

За два дня до первого полуфинала Евровидения 2022 букмекеры изменили прогнозы по поводу победителя песенного конкурса.

В частности, представители Украины укрепили свои позиции и увеличили разрыв со вторым местом в таблице. По состоянию на 8 мая, шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года букмекеры оценивают в 47%.

На втором месте – участники из Италии Махмуд и Бланко (11%). На третьей строчке расположились Сэм Райдер из Великобритании и Корнелия Джейкобс, которая будет представлять Швецию. Их шансы на победу букмекеры оценивают в 10%.

В общем десятка фаворитов букмекеров на Евровидении 2022 изменилась. Франция вылетела из топ-10, в то же время в фаворитах закрепилась Сербия.

  1. Украина
  2. Италия
  3. Великобритания
  4. Швеция
  5. Испания
  6. Греция
  7. Польша
  8. Норвегия
  9. Нидерланды
  10. Сербия

Напомним, что Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения под номером 6. Мероприятие состоится уже во вторник, 10 мая, в Турине (Италия).

Что известно о первом полуфинале Евровидения 2022 – читайте в нашем материале.

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Теги
Kalush, Евровидение, Букмекеры
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