За два дня до первого полуфинала Евровидения 2022 букмекеры изменили прогнозы по поводу победителя песенного конкурса.

В частности, представители Украины укрепили свои позиции и увеличили разрыв со вторым местом в таблице. По состоянию на 8 мая, шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года букмекеры оценивают в 47%.

На втором месте – участники из Италии Махмуд и Бланко (11%). На третьей строчке расположились Сэм Райдер из Великобритании и Корнелия Джейкобс, которая будет представлять Швецию. Их шансы на победу букмекеры оценивают в 10%.

В общем десятка фаворитов букмекеров на Евровидении 2022 изменилась. Франция вылетела из топ-10, в то же время в фаворитах закрепилась Сербия.

Украина Италия Великобритания Швеция Испания Греция Польша Норвегия Нидерланды Сербия

Напомним, что Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения под номером 6. Мероприятие состоится уже во вторник, 10 мая, в Турине (Италия).

Что известно о первом полуфинале Евровидения 2022 – читайте в нашем материале.