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Музыка

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2022

9 мая 2022, 12:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush
Источник: Eurovision

10 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. В 2022 году оно проходит в городе Турин (Италия).

На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе и Украины, которую представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania под шестым номером.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2022 — далее в материале.

Прямая трансляция начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также можно будет смотреть конкурс на онлайн-площадках:

Специальная трансляция с комментаторской студии будет идти на YouTube-канале Евровидение Украина.

Напомним, что второй полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, а финал — 14 мая. Стоит отметить, что букмекеры предвещают победу Kalush Orchestra. По состоянию на 8 мая, их шансы оценивали в  47%, в то время как на втором месте Италия — 11%.

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Теги
Евровидение, Онлайн трансляція
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