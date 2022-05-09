10 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. В 2022 году оно проходит в городе Турин (Италия).

На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе и Украины, которую представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania под шестым номером.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2022 — далее в материале.

Прямая трансляция начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также можно будет смотреть конкурс на онлайн-площадках:

Специальная трансляция с комментаторской студии будет идти на YouTube-канале Евровидение Украина.

Напомним, что второй полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, а финал — 14 мая. Стоит отметить, что букмекеры предвещают победу Kalush Orchestra. По состоянию на 8 мая, их шансы оценивали в 47%, в то время как на втором месте Италия — 11%.