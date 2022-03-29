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Под каким номером Kalush Orchestra выступит на Евровидении 2022

29 марта 2022, 15:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
KALUSH

Украинская группа Kalush Orchestra выступит шестой в первом полуфинале Евровидения 2022. Порядок выступлений стран-участниц организаторы опубликовали в официальном аккаунте Instagram.

Откроет первый полуфинал Албания. Он состоится 10 мая. Всего на нем выступит 17 стран.

Второй полуфинал пройдет 12 мая. Первый участник — Финляндия. Всего в нем возьмет участие 18 стран.

Напомним, что Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия), благодаря победе итальянской рок-группы Maneskin в 2021 году.

Стоит отметить, что букмекеры прогнозируют победу Украине. Группа Kalush Orchestra выступит на международном конкурсе с песней Stefania, которая стала неким гимном войны. Под эту песню пользователи сети создают патриотические видео, прославляя силу ВСУ и всего украинского народа.

Детальные прогнозы букмекеров на Евровидение 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

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Теги
Kalush , Евровидение
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