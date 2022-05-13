Российские хакеры угрожают помешать победе украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

Группировка Killnet угрожает DDOS-атаками. Так, в своем Telegram-канале хакеры, которые ранее уже мешали работе системы, оставили послание с логотипом Евровидения.

— Вы не можете голосовать онлайн. Возможно во всем виновата наша DDOS-атака, — написали они в сообщении.

Ранее Россию отстранили от участия в Евровидении 2022. Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не будет участвовать в международном песенном конкурсе.

Также ряд стран выступили против участия РФ в Евровидении, среди которых Швеция, Дания, Норвегия, Литва, Нидерланды и другие.

Напомним, что 10 и 12 мая в итальянском городе Турин прошли первый и второй полуфиналы Евровидения. 14 мая состоится финал. Букмекеры прогнозируют победу представителям Украины.