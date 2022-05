Представительница Украины на Евровидении-2022 — группа Kalush Orchestra в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, вышли бы они на сцену конкурса, если бы РФ не дисквалифицировали, и почему стоит проводить такие мероприятия в Европе, несмотря на войну.

Kalush Orchestra представляют Украину на Евровидении-2022 с песней Stefania. 10 мая состоялся первый полуфинал конкурса, во время которого колектив выступил под шестым номером и прошел в финал, запланированный на 14 мая.

— Если бы Россию не дисквалифицировали, вы бы вышли на сцену Евровидения-2022?

— Мы склоняемся к тому, что когда принимаешь участие в любом конкурсе, не задумываешься о том, из какой страны участник. Прежде всего оцениваешь его конкурсную работу.

Но мы считаем, что решение об исключении России из конкурса — правильное, учитывая войну, которую РФ ведет в Украине сегодня.

— С кем из участников Евровидения-2022 вы бы хотели коллаборации?

— Мы были рады познакомиться с лидером группы The Rusmus Лаури Юлененом, каждый наверняка слышал их песни, и мы были в восторге от совместного исполнения песни Stefania. Также мы спели вместе с участником из Польши — Кристианом Охманом.

— Как вы оцениваете свои силы? Должно ли Евровидение оставаться вне войны?

— Мы верим в нашу песню, в нашу культуру, и уверены, что она заслуживает своего места в этом конкурсе.

— Какие самые необычные комментарии слышали о себе от иностранцев?

— Why on earth he’s wearing a pink hat every single time? (Почему он каждый раз носит розовую шляпу?)

— Почему, несмотря на войну в Европе, важно проводить такой конкурс?

— Мы сейчас несем большую ответственность, ведь сегодня мы — голос своей страны. Мы хотим всем показать, что наша музыка красива своей индивидуальностью и подлинностью, и поднять еще больше силу духа нашего народа.