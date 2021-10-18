Потап трогательно поздравил Настю Каменских с годовщиной: куда пара поехала в путешествие

Украинские звездные супруги Потапа и Насти Каменских празднуют годовщину. Именно в этот день певица и продюсер расписались.

Об этом написал Потап в Instagram. Продюсер опубликовал милое фото с Каменских, на котоом он позируют на фоне их украшенного дома.

— Каждый сезон Настечка украшает наш дом в различных стилистиках, соответствующих поре года или предстоящим праздникам. День урожая, переход на Зимний цикл, Halloween, это те праздники, которые присущи сельскохозяйственным странам и культурам их народов. В этот день мы отмечаем годовщину росписи с Настей Каменских и нам так жаль, что мы не увидим эту красоту каждый день, но зато мы успели сделать фотки и там, куда мы улетаем, они напомнят нам о тёплой осени. Люблю тебя мой лягушонок, — написал Потап.

Настя Каменский сделали пост в соцсети, а также отметила, что по случаю годовщины они отправляются в путешествие.

Скорее всего пара полетит в Дубаи. Об этом ранее рассказывал Алексей Потапенко.

Потап и Настя Каменских несколько лет тайно встречались. Однако официально об их отношениях стало известно в 2019 году, когда пара громко отпраздновала свадьбу.