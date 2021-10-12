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Беременна или много кушаешь? Настю Каменских раскритиковали за лишний вес

12 октября 2021, 10:06 Каріна Зуєва
Настя Каменських
Источник: Настя Каменських

Украинский музыкальный продюсер Потап поделился новым видео со своей женой, певицей Настей Каменских. Пользователи сети раскритиковали артистку за образ и отметили, что она поправилась.

В семейном ролике, снятом для TikTik супруги танцуют на одной из улиц Испании, где они сейчас находятся на отдыхе. Каменских отдала предпочтение удобному повседневному образу — белой футболке, джинсам-клеш и кроссовкам.

—  Вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице Насте, — подписал публикацию Потап.

Не всех подписчиков продюсера повеселило видео. Очевидно, некоторым не понравилось, как на Каменских сидит тренд этой осени. Пользователи сети  раскритиковали артистку за лишний вес, некоторые и вовсе предположили, что она беременна.

  • Настя беременна? Или мне показалось?
  • Настя, опять много кушаешь?
  • Опять Настя поправилась.
  • Настя, сними эти штаны. Совсем портят фигуру.
  • Идеальная семья.
  • Пластика Насти просто огонь. Глаз не оторвать.
  • Лучше бы о детях уже подумали, — пишут в комментариях Потапа.
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Стоит отметить, что певица ежедневно занимается спортом, даже будучи на отдыхе.

Ранее Настя Каменских опубликовала фото в купальнике, тем самым продемонстрировав свою фигуру. Артистка позировала на фоне природы Турции.

Тогда поклонники звезды отметили, что она в прекрасной физической форме.

Теги
Настя Каменських , Потап і Настя Каменських
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