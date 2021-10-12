Украинский музыкальный продюсер Потап поделился новым видео со своей женой, певицей Настей Каменских. Пользователи сети раскритиковали артистку за образ и отметили, что она поправилась.
В семейном ролике, снятом для TikTik супруги танцуют на одной из улиц Испании, где они сейчас находятся на отдыхе. Каменских отдала предпочтение удобному повседневному образу — белой футболке, джинсам-клеш и кроссовкам.
— Вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице Насте, — подписал публикацию Потап.
Не всех подписчиков продюсера повеселило видео. Очевидно, некоторым не понравилось, как на Каменских сидит тренд этой осени. Пользователи сети раскритиковали артистку за лишний вес, некоторые и вовсе предположили, что она беременна.
- Настя беременна? Или мне показалось?
- Настя, опять много кушаешь?
- Опять Настя поправилась.
- Настя, сними эти штаны. Совсем портят фигуру.
- Идеальная семья.
- Пластика Насти просто огонь. Глаз не оторвать.
- Лучше бы о детях уже подумали, — пишут в комментариях Потапа.
Стоит отметить, что певица ежедневно занимается спортом, даже будучи на отдыхе.
Ранее Настя Каменских опубликовала фото в купальнике, тем самым продемонстрировав свою фигуру. Артистка позировала на фоне природы Турции.
Тогда поклонники звезды отметили, что она в прекрасной физической форме.