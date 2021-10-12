Украинский музыкальный продюсер Потап поделился новым видео со своей женой, певицей Настей Каменских. Пользователи сети раскритиковали артистку за образ и отметили, что она поправилась.

В семейном ролике, снятом для TikTik супруги танцуют на одной из улиц Испании, где они сейчас находятся на отдыхе. Каменских отдала предпочтение удобному повседневному образу — белой футболке, джинсам-клеш и кроссовкам.

— Вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на вас. Спасибо моей новой напарнице Насте, — подписал публикацию Потап.

Не всех подписчиков продюсера повеселило видео. Очевидно, некоторым не понравилось, как на Каменских сидит тренд этой осени. Пользователи сети раскритиковали артистку за лишний вес, некоторые и вовсе предположили, что она беременна.

Настя беременна? Или мне показалось?

Настя, опять много кушаешь?

Опять Настя поправилась.

Настя, сними эти штаны. Совсем портят фигуру.

Идеальная семья.

Пластика Насти просто огонь. Глаз не оторвать.

Лучше бы о детях уже подумали, — пишут в комментариях Потапа.

Стоит отметить, что певица ежедневно занимается спортом, даже будучи на отдыхе.

Ранее Настя Каменских опубликовала фото в купальнике, тем самым продемонстрировав свою фигуру. Артистка позировала на фоне природы Турции.

Тогда поклонники звезды отметили, что она в прекрасной физической форме.