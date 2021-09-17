Украинский музыкальный продюсер и певец Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) признался, что дома со своей женой Настей Каменских общается на украинском языке.

Артист рассказал, что инициатором такого решения стала Настя. Именно она подняла тему языкового вопроса в семье.

— Мы дома общаемся. Мама Насти общается на украинском языке. И когда с Настей говорил, она сказала мне: “А когда Украине становиться Украиной?” И у нас языковой вопрос в семье было решен после этой фразы, — сказал Потап.

Несмотря на это, оба артиста в своем репертуаре имеют подавляющее большинство песен на русском языке.

Лишь недавно группа Mozgi выпустила трек на украинском языке Ой, мама. А на концерте по случаю Дня Независимости коллектив исполнил украиноязычный Казацкий микс, в котором соединил народные песни и современную аранжировку.

По словам Потапа, на украиноязычное творчество его вдохновил креативный директор группы Влад Болсунов.

Недавно Потап рассказал об отношениях Насти Каменских с его бывшей женой Ириной Горовой.

Артист отметил, что они не дружат, но и не враждуют между собой. Потап считает, что это совершенно нормально.

Напомним, что Потап и Ирина Горовая расстались в 2014 году, однако сообщили об этом только через два года.

Об отношениях Насти Каменских и Потапа официально стало известно в день их свадьбы в 2019 году, до этого артисты тщательно скрывали личную жизнь.