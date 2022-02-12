В финале отбора на Евровидение 2022 от Украины выступил Wellboy с песней Nozzy Bossy.

Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) выступил во второй половине финала под номером семь.

Один из членов жури — певица Тина Кароль сказала, что выступление Wellboy ей очень понравилось, поскольку песня классная и сильная.

Ее коллега — Ярослав Лодыгин отметил, что если бы на Евровидение поехала песня Wellboy — Гуси, тогда Украина повторила бы успех Верки Сердючки на песенном конкурсе в 2007 году. Однако он подчеркнул, что песня Nozzy Bossy слишком похожа на предыдущие хиты артиста.

Музыкант заявил о себе с выходом трека Гуси, премьера клипа которого состоялась в июне 2021 года. Музыкальная композиция вошла в топ-20 украинского Apple Music, а клип собрал более 18 млн просмотров на платформе YouTube.

За 2021 год музыкальный сервис Spotify назвал его главным хитмейкером года в Украине.

Напомним, 12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе борются восемь участников.

С какими песнями выступают финалисты нацотбора — смотрите на Фактах ICTV.