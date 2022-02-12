У фіналі відбору на Євробачення 2022 року від України виступив Wellboy з піснею Nozzy Bossy.

Wellboy (справжнє ім’я – Антон Вельбой) виступив у другій половині фіналу під номером сім.

Один із членів журі – співачка Тіна Кароль сказала, що виступ Wellboy їй дуже сподобався, оскільки пісня класна та сильна.

Її колега – Ярослав Лодигін зазначив, що якби на Євробачення поїхала пісня Wellboy – Гуси, тоді Україна повторила б успіх Вєрки Сердючки на пісенному конкурсі в 2007 році. Проте він наголосив, що пісня Nozzy Bossy дуже схожа на попередні хіти артиста.

Один із членів журі – співачка Тіна Кароль сказала, що виступ Wellboy їй дуже сподобався, оскільки пісня класна та сильна.

Музикант заявив про себе з виходом треку Гуси, прем’єра кліпу якого відбулася у червні 2021 року. Музична композиція увійшла до топ-20 українського Apple Music, а кліп зібрав понад 18 млн переглядів на платформі YouTube.

За 2021 рік музичний сервіс Spotify назвав його головним хітмейкером року в Україні.

Нагадаємо, 12 лютого відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників.

З якими піснями виступають фіналісти нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.