В финале Україна має талант выступил юный гимнаст из Львова — Эльдар Юлдашев.

Свое выступление он закончил на столе судей, чем удивил жюри и зрителей. Эльдар показал, что не боится показывать свой талант — его самоуверенность явно нравится публике.

— Эльдар, ты меня вдохновил. Во время выступления я встал и начал танцевать. Ты исполняешь невероятные трюки — все это очень сложно, тем более для 14-летнего парня. Я желаю тебе стать еще круче и увереннее. Твоя профессиональная карьера начинается с нашей сцены. Желаю тебе успехов, — поделился эмоциями Женя Кот.

Ксения Мишина также отметила мастерство парня.

— Это было невероятно. Я желаю вам еще большей высоты, если это вообще возможно. Руслан, спасибо вам за сына, вы очень крутые, — заявила Холостячка.

Притула также не остался в стороне.

— Ты выступил за все свое поколение. Я поздравляю с рождением новой звезды на этой сцене, — эмоционально высказался шоумен.

Парень смог покорить публику — после выступления в 7 выпуске на шоу Україна має талант судьи и зрители аплодировали стоя. Он не подвел своего отца Рустама, который также показывал акробатическое шоу вместе со своими четырехлапыми любимцами в 6 выпуске.

Талант парня особенно поразил украинского шоумена.

— Я и не подозревал, что Эльдар Рустамович продемонстрирует нам столь сложные элементы и сделает это так четко, легко и конкретно! В вашем номере было столько рискованных трюков! ― прокомментировал выступление Сергей Притула.