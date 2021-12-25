В финале Україна має талант выступил пилонист Дмитрий Политов.

На сцене он показал номер с элементами трампа на пилоне. Мужчина показал все свое мастерство — его талант оценили как жюри, так и зрители, которые аплодировали стоя.

— В свой номер я обычно закладываю идею, о которой хочется говорить. Что-то сокровенное, но об этом хочется закричать миллионам людей. Нужно, чтобы люди в этом нашли себя, — рассказал Дмитрий о своем выступлении.

Ксения Мишина оценила талант мужчины.

— Я только что посмотрела голливудский фильм. Это было завораживающее, вы соединили разные стили и элементы. Это было очень круто и завораживающее. Хочется смотреть на ваши движения еще, вы впечатлили меня до глубины души, — эмоционально выразилась Холостячка.

Притула заявил, что не ошибся, когда дал шанс Дмитрию.

— В этом году среди пилонистов была очень большая конкуренция. Я рад, что не ошибся с выбором. Чтобы попасть на Олимп, нужно приложить много усилий. Сегодня вы показали это, — заявил шоумен.

Дмитрий выступил на Україна має талант в седьмом выпуске и произвел на судей немалое впечатление. Кроме того, хореограф Евгений Кот сразу отметил, что на сцене один из самых сильных пилонистов в мире, а те трюки, которые делает он, не может повторить никто.

В итоге участник показал неимоверно сложные трюки, двигаясь на пилоне как будто ходит по воздуху, а после по просьбе Кота снял футболку, продемонстрировав свои мышцы.

— Очень хочется продолжить смотреть на этот шедевр! Я никогда в жизни не видела такого выступления! Я так благодарна за то, что я свидетель таких невероятных талантов нашей страны! У вас три Да! – сказала восторженная Ксения Мишина.

Политов один из первых, кто начал выводить пилон в статус искусства. Он организовал свой тренировочный лагерь по пилону в горах, сделанный в стиле Шаолинского монастыря, где учит людей со всего мира.

Сегодня, 25 декабря, вся страна в прямом эфире наблюдает на финалом шоу Україна має талант. За победу сражаются 11 участников. Полный список финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.