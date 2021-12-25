У фіналі Україна має талант виступив юний гімнаст зі Львова – Ельдар Юлдашев.

Свій виступ він закінчив на столі суддів, чим здивував журі та глядачів. Ельдар показав, що не боїться показувати свій талант – його самовпевненість дуже подобається публіці.

– Ельдар, ти мене надихнув. Під час виступу я підвівся і почав танцювати. Ти виконуєш неймовірні трюки – все це дуже складно, тим більше для 14-річного хлопця. Я бажаю тобі стати ще крутішим і впевненішим. Твоя професійна кар’єра розпочинається з нашої сцени. Бажаю тобі успіхів, – поділився емоціями Женя Кот.

Ксенія Мішина також наголосила на майстерності хлопця.

– Це було неймовірно. Я бажаю вам ще більшої висоти, якщо це можливо. Руслан, дякую вам за сина, ви дуже круті, – заявила Холостячка.

Притула також не залишився осторонь.

– Ти виступив за все своє покоління. Я вітаю з народженням нової зірки на цій сцені, – емоційно висловився шоумен.

Хлопець зміг підкорити публіку — після виступу у 7 випуску на шоу Україна має талант судді та глядачі аплодували стоячи. Він не підвів свого батька Рустама, який також показував акробатичне шоу разом зі своїми чотирилапими улюбленцями у 6 випуску.

Талант хлопця особливо вразив українського шоумена.

– Я й не підозрював, що Ельдар Рустамович продемонструє нам такі складні елементи і зробить це так чітко, легко та конкретно! У номері було стільки ризикованих трюків! ― прокоментував виступ Сергій Притула.

Сьогодні, 25 грудня, за прямим ефіром шоу Україна має талант спостерігають мільйони людей – на повний хід йде фінал. За перемогу борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.