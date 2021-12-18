18 декабря на телеканале СТБ прошел девятый выпуск Україна має талант, в рамках которого стали известны финалисты шоу.

Кому из участников удалось удивить судей и зрителей и кто прошел в финал Україна має талант — далее в материале.

Mind2mind

Супружеская пара Марина и Джеймс. Во всем мире их знают как пару менталистов Mind2mind. Для перформанса на сцене Україна має талант они угадывали случайные вещи с карманов и сумок судей и прочитали пароль карты Сергея Притулы.

Менталисты обещают 100 тыс. каждому, кто докажет, что они используют секретные электронные устройства для общения между собой!

— Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена, — сказала Ксения Мишина и нажала золотую кнопку.

Миша Макаров

29-летний Миша Макаров выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он повернул шею на 180 градусов на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.

На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним Я и получил не только четыре судейских Да, но и золотую кнопку Евгения Кота. Тем самым, Мишу Макарова зрители также увидят в финале талант-шоу.

— Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво, — сказал Женя Кот.

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Наталья и Денис из Киева объединили рисунок с театром, и у них вышел новый вид искусства, который Украина ранее не видела. С помощью специальных фонарей на большом полотне во весь рост меньше чем за пять минут они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и вспомнили судьбы тех, кто пострадал от роковой ошибки людей и спас жизнь украинцев.

— У вас незаурядный талант. Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить Да или Нет, потому что вы в финале, — растрогался Сергей Притула и нажал первую золотую кнопку.

Эльдар Юлдашев

Воздушный акробат из Львова Эльдар Юлдашев очаровал своим талантом весь зрительский зал.

Эльдар ― сын Рустама Юлдашева, который на сцене шоу продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей четыре Да. Сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя!

— Я и не подозревал, что Эльдар Рустамович продемонстрирует нам такие сложные элементы и сделает это так четко, легко и конкретно. В вашем номере было столько рискованных трюков, — прокомментировал выступление юноши Сергей Притула.

Группа ZAPAL

Участники, которые покорили сердце певицы Русланы – группа ZAPAL, музыканты, играющие на традиционном украинском инструменте цимбалы, гитаре и кахоне.

Солист группы сам из села, а его инструмент – семейная реликвия, которую подарил дедушка. Андрей дорожит подарком и хочет, чтобы его не забыли, а чтобы напомнить о таком виде инструмента, решил играть на нем и современную музыку тоже.

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки.

— Я видел очень много экстремальных номеров, но подобных эмоций у меня никто не вызывал! Это было фантастично, — прокомментировал выступление участников Женя Кот.

Елизавета Крутикова

Елизавета Крутикова удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити Холостяк она была одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на сцене Україна має талант Лиза показала свои профессиональные умения гимнастки.

Крутикова в эффектном красном костюме удивила судей шоу трюками на подвешенном в воздухе кольце и получила три Да.

Артем Фесько

Участник поражал своими вокальными способностями. Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки.

У меня слезы на глазах. Я очень рад, что у нас есть Україна має талант. Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в очередной раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и так далее, что эти дети ― наше будущее. У вас четыре Да, — прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.

Дмитрий Политов

Дмитрий Политов вышел на сцену легендарного шоу и исполнил пол-дэнс с элементами крампа, от которого судьи были в восторге.

— Очень хочется продолжить смотреть этот шедевр. Я никогда в жизни не видела такого выступления. Я так благодарна за то, что я свидетель таких невероятных талантов нашей страны. У вас три Да, — сказала Ксения Мишина.

Станислав Скачко

Участник продемонстрировал экстремальное силовое шоу, запомнившееся судьям надолго. Он вызвал незаурядные эмоции у зрителей, но Евгения Кота не удивил, поэтому хореограф был единственным, кто сказал конкурсанту Нет.

— Видел ли я такое раньше? Да! Но Станислав ― не профессиональный исполнитель этих элементов. Он ― учитель физкультуры из запорожской школы. Я хочу, чтобы дети брали пример с людей, которые их к чему-то полезному приучают! Поэтому от меня Да, — сказал Сергей Притула.

Артем Галис

Артем Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию.

— Я точно не ожидала такого прекрасного исполнения! Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но через годы вы это вспомните. Я никогда не видела таких душевных и чистых детей, как вы. У вас невероятный голос. И это так классно, что вы сегодня к нам пришли, — прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что судьи лично обзвонили всех участников, которые прошли в финал, чтобы сообщить радостную новость. В этом году их 11 вместо 10.

Кто станет победителем Україна має талант узнаем уже в субботу, 25 декабря. Смотрите шоу на телеканале СТБ в 19.00.