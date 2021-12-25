Финал легендарного шоу Україна має талант завершился на телеканале СТБ 25 декабря. Победителем нового сезона проекта стал 14-летний Артем Фесько.

Участник получил денежный приз в размере – 250 тыс. грн. Кроме этого, он приобрел зрительскую приверженность и набрал наибольшее количество голосов в финале.

Второе место досталось группе Zapal. Третье место в шоу Україна має талант занял Артем Галис.

Стоит отметить, что за победу в шоу боролись 11 финалистов, которые демонстрировали свои таланты в разных жанрах.

Список финалистов определяли звездные судьи – шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. А вот победитель Україна має талант выбирали зрители с помощью смс-голосования.

Напомним, что Артем Фесько на сцене Україна має талант исполнил молитву и поразил судей и зрителей своим чистым и ангельским голосом. Выступление Артема Феська в финале – смотрите на Фактах ICTV.