Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) презентовал свой хит Гуси в новогоднем звучании, а также представил праздничный клип.

Теперь в треке вместо слов наші гуси — новорічні гуси, а вместо водки — елка. Новый клип получился в виде рисованного мультика. Игра колокольчиков и бубенцев в аранжировках придает композиции праздничной атмосферы.

Также музыкант сообщил, что поклонников его творчеста ждет еще один сюрприз — новогодние Вишні, который выйдут 25 декабря.

— К Новому году мы подготовили для вас новогодние версии песен Гуси и Вишні. Думаю, они вам понравятся и вызовут позитивные впечатления, поскольку 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатления… Верьте в себя и ваши Гуси точно полетят, — написал Wellboy в Instagram.

Ранее Антон Вельбой процитировал песню Оли Поляковой на память и рассказал, сколько времени сможет прожить на $100.

Более того, артист назвал певицу классиком украинской литературы и признался, что очень любит ее.

Также Wellboy отметил, что $100 — это большие деньги, на которые сейчас он может прожить недели две, раньше бы этой суммы ему хватило бы на месяц. Также он рассказал, что ему запрещено делать как артисту по контракту.