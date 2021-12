Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон выступила на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Она аккомпанировала на фортепиано британскому певцу и автору песен Тому Уокеру.

Зрители увидели праздничный концерт Together at Christmas в канун Рождества на телеканале ITV.

По данным иностранных СМИ, Кейт Миддлтон сама обратилась к певцу по поводу совместного исполнения его песни For Those Who Can’t Be Here.

– Мы репетировали эту песню около девяти раз. Я думаю, мы оба очень нервничали из-за того, что все пойдет не так, как планировалось. Но она была просто великолепна, – поделился впечатлениями Том Уокер.

По его мнению, нелегко выступить с группой музыкантов, с которыми раньше никогда не играл. Уокер подчеркнул, что они записали живые дубли на видеокамеру.

— Мне хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться – это не сон. Быть в таком прекрасном месте, играть с герцогиней, моей группой и струнным квартетом. Я никогда этого не забуду, – убежден музыкант.

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон обратилась к Тому Уокеру после встречи на одном из благотворительных мероприятий осенью 2021 года.

По словам инсайдера, герцогиня нервничала во время первой репетиции, потому что долго не выступала с другими музыкантами. Однако сам певец и зрители убеждены, что их совместное выступление получилось чудесным и праздничным.