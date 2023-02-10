На американского актера Алека Болдуина подала в суд семья убитой им на съемках фильма Ржавчина Галины Хатчинс. В суд в Лос-Анджелесе поступил иск от родителей и сестры оператора — они требуют компенсацию.

Кроме того, по словам родственников, если бы Галина была жива, она вывезла бы их из Украины, когда началось полномасштабное наступление РФ.

Адвокат семьи Глория Оллред рассказала, что мать Галины работает медсестрой, где помогает в уходе за ранеными бойцами под Киевом. Сестра оператора сама ухаживает за двумя детьми, пока ее муж защищает Украину на фронте.

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— Для нас очевидно, что в отношении всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива. А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями, — сказала юрист.

Алек Болдуин пришел к финансовому соглашению с мужем Хатчинс, однако к семье убитой он не обратился. Теперь они просят компенсацию за причинение эмоционального стресса, халатность и потерю близкого человека.

Напомним, ранее Алеку Болдуину было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Теперь ему грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Есть и другой вариант, который предусматривает наказание за пренебрежение безопасностью без должной осторожности и осмотрительности, а также использование огнестрельного оружия — до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 21 октября 2021 года Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс. Револьвер, из которого актер стрелял на съемках, оказался заряженным боевыми патронами.