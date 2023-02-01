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Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс

1 февраля 2023, 08:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алек Болдуин
Источник: Depositphotos

Американскому актеру Алеку Болдуину предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. Обвинения выдвинуты и против оружейницы фильма Ханны Гутьеррес Рид.

Теперь им грозят до 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере $5 тыс. Есть и другой вариант, который предусматривает наказание за пренебрежение безопасностью без должной осторожности и осмотрительности, а также использовании огнестрельного оружия — до пяти лет тюрьмы.

По словам прокурора, присяжные решат, какое определение непредумышленного убийства использовать.

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Сами Болдуин и Гутьеррес-Рид заявляют о своей невиновности.

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Напомним, 21 октября 2021 году Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс. Трагический случай произошел на съемочной площадке вестерна во время репетиции сцены с оружием.

Револьвер, с которого стрелял Болдуин, оказался заряженный боевыми патронами.

Источник
AP News
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Алек Болдуїн
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