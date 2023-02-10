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Вимагають компенсацію: родина вбитої українки подала до суду на Алека Болдвіна

10 Лютого 2023, 17:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алек Болдуин

На американського актора Алека Болдвіна подала в суд сім’я вбитої ним на зйомках фільму Іржа Галини Гатчинс. До суду в Лос-Анджелесі надійшов позов від батьків і сестри оператора – вони вимагають компенсацію.

Крім того, за словами родичів, якби Галина була жива, вона вивезла б їх із України, коли почався повномасштабний наступ РФ.

Адвокат сім’ї Глорія Олред розповіла, що мати Галини працює медсестрою, де допомагає у догляді за пораненими бійцями під Києвом. Сестра оператора сама доглядає за двома дітьми, поки її чоловік захищає Україну на фронті.

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– Для нас очевидно, що по відношенню до всіх наших клієнтів завдано шкоди, і що вони не зможуть насолоджуватися життям так само, як насолоджувалися, коли їхня дорогоцінна Галина була жива. А містер Болдвін навіть не звернувся до них із вибаченнями, – сказала юрист.

Алек Болдвін прийшов до фінансової угоди з чоловіком Гатчинс, проте до родини вбитої він не звернувся. Тепер вони просять компенсацію за заподіяння емоційного стресу, недбалість і втрату близької людини.

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Нагадаємо, раніше Алеку Болдвіну було пред’явлено кримінальне звинувачення в ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчинс.

Тепер йому загрожує до 18 місяців в’язниці і штраф у розмірі $5 тис. Є й інший варіант, який передбачає покарання за нехтування безпекою без належної обережності й обачності, а також використання вогнепальної зброї – до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року Алек Болдвін застрелив Галину Гатчинс. Револьвер, з якого актор стріляв на зйомках, виявився зарядженим бойовими патронами.

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