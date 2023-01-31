Хилари Болдуин, дочь актера Алека рассказала, как ее семья переживает расследование об убийстве украинки Галины Хатчинс. Болдуину официально предъявят обвинения в неумышленном убийстве, и ему грозит до 18 месяцев заключения. Такая же участь касается и оружейника фильма Ржавчина Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за огнестрельное оружие в качестве реквизита.

Известно, что Хилари работает инструктором по йоге, и в своем подкасте Анонимные ведьмы обсудила эмоциональное давление на близких и поддержку общества.

— Это было эмоциональное время для моей семьи, и я хочу выразить вам, как я благодарна за вашу поддержку и вашу доброту. Честно говоря, я думаю, что без этого мы бы рухнули, я не чувствую себя очень сильной, — призналась Хилари.

Впрочем, семью ждет еще один сложный период — в конце января 64-летнему Болдуину официально предъявят обвинения в убийстве. Впрочем, сам Алек продолжает уверять, что он невиновен в смерти оператора из Украины.

Сейчас смотрят Еще осенью стало известно, что Бодлуин достиг соглашения с семьей Хатчинс. Робота над фильмом Ржавчина возобновится в 2023 году, а муж погибшей станет исполнительным продюсером картины. Читайте также: Алек Болдуин нарвался на критику за сексуализацию своего 6-летнего сына

Источник PageSix

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