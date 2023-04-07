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Бумеранг в деле: девушка Жерара Пике изменила ему с известным тренером

7 апреля 2023, 10:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Жерар Піке
Источник: Getty Images

Новая избранница бывшего бойфренда певицы Шакиры, испанского футболиста Жерара Пике, изменила ему. Клара Чиа могла иметь тайные отношения с тренером Манчестер Сити и экс-тренером Барселоны Пепой Гвардиолой.

Доказательством этого факты якобы является то, что дети Пепы ходят в туже школу, в которую ходила 22-летняя Клара, а потому они знакомы. Об этом сообщает издание Sport.

Поклонники футболиста считают, что это слухи, фанаты Шакиры же говорят, что футболисту вернулся бумеранг, ведь именно с Кларой он изменил ей. Правда это или нет — неизвестно, сами они пока что ничего не комментировали.

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В начале июня 2022 стало известно, что Шакира и Жерар Пике разошлись после 11 лет отношений. Причиной стали измены футболиста, о которых знала даже его мать.

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