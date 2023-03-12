Певица Шакира рассказала о сложностях в жизни после расставания с Пике из-за измен. По словам звезды, это был тяжелый период.

— У меня был очень тяжелый год после расставания, и написание песни Bzrp Music Sessions, Vol. 53 было так важно для меня. Это был здоровый способ направить мои эмоции, — добавила артистка.

Так, в песне она высмеяла своего бывшего мужа и его молодую любовницу. В треке было много метафор, в которых Пике променял Ferrari на Renault Twingo и Rolex на Casio.

После этого рекордного трека она поняла, что для многих женщин эта ситуация может быть очень знакомой. Это было как раз после болезненного для артистки расставания — пара была в браке 12 лет.

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— И я написала песню для себя, но также чувствую, что она предназначена для многих женщин, которым нужен голос, — заявила Шакира.

Напомним, что развод Шакиры и Пике активно обсуждался в начале лета 2022 года. Об изменах футболиста стало известно благодаря банке с вареньем. Кроме артистки никто в ее доме не ест эту сладость, но во время гастролей банка постоянно пустела. Тогда Шакира поняла, что в их дом приходит кто-то другой.