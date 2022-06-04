Колумбийская певица Шакира и ее партнер Жерар Пике официально расстались. Это случилось спустя более 11 лет совместной жизни.

— Мы с сожалением подтверждаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые являются нашим наивысшим приоритетом, мы просим вас уважать их частную жизнь. Спасибо за понимание, — заявила Шакира.

Причиной расставания пары стали измены со стороны Пике. Известно, что защитник Барселоны уже съехал на свою старую квартиру и принялся за посещение ночных клубов в компании женщин. На вечеринках его части видят вместе с одноклубником — полузащитником Рики Пучем.

Известно, что пара не планирует судиться — они хотят сделать все, чтобы их дети пострадали от расставания меньше всего. Поп-звезда также рассматривает возможность покинуть страну, поскольку у нее нет друзей или семьи в Барселоне, кроме Пике.

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Пара была вместе 11 лет, впервые встретившись в 2010 году во время съемок видеоклипа на хит Шакиры Waka Waka. За все это время пара так и не обручилась официально. У сейчас них двое совместных детей — сыновья Милан и Саша.

В марте Пике провел 600-й матч в составе футбольной команды Барселона и не собирается сбавлять обороты — в прошлом сезона он сыграл за клуб 40 матчей.