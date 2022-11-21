Лидер группы Антитела Тарас Тополя поделился, какого артиста и песню видит от Украины на Евровидении 2023, а также сказал, уместно ли нам сейчас брать участие в международном песенном конкурсе.

Отметим, Тополя стал одним из претендентов на судьи украинского Нацотбора на Евровидение 2023. Признается, настроен решительно и как судья будет оценивать уровень мастерства исполнения песни, вокал, номер, его концепт и то, как артист держится на сцене.

Говорит, со своей стороны сделает все, чтобы выбрали достойного представителя Украины на конкурсе. Однако отмечает, ему никогда не была понятна полемика, какой должна быть стилистика песни или амплуа артиста. Мы имеем массу примеров, когда побеждала песня нетипичная.

Сейчас смотрят

— Вспомним группу Lordi, одержавшую победу в 2006 году. Евровидение — это конкурс многообразия, которое должно вдохновлять и завораживать. Так было и так будет. А еще я не понимаю этой аналитики, когда у нас постфактум пытаются понять секрет хита. Там разбирают, причастна к этому мелодия или текст. Но это здесь ни к чему, — говорит Тополя.

Музыкант уверен, нужно отбирать то, что представляется качественным и вызывает сильные эмоции.

— Если композиция цепляет, независимо от стилистики, припева и тональности, то она и является победителем, — подчеркнул Тарас.

Кроме того, Тополя не понимает, почему некоторые не разделяют энтузиазма от участия Украины в конкурсе во времена войны. Говорит, наша страна однозначно должна быть там, и уж тем более в такие времена.

— Мы же выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса. Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает в качестве победителей выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу, — подытожил артист.

О том, как Тарас Тополя воспринял судейство на Нацотборе Евровидения 2023 — читайте в его большом интервью на Фактах ICTV.