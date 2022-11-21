Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя поділився, якого артиста і пісню бачить від України на Євробаченні 2023, а також сказав, чи доречно нам зараз брати участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Зазначимо, Тополя став одним із претендентів на судді українського Нацвідбору на Євробачення 2023. Зізнається, налаштований рішуче і як суддя оцінюватиме рівень майстерності виконання пісні, вокал, номер, його концепт і те, як артист тримається на сцені.

Каже, зі свого боку зробить усе, щоб обрали гідного представника України на конкурсі. Однак зазначає, йому ніколи не була зрозуміла полеміка, якою має бути стилістика пісні чи амплуа артиста. Ми маємо масу прикладів, коли перемагала пісня нетипова.

Зараз дивляться

– Згадаємо гурт Lordi, який здобув перемогу в 2006 році. Євробачення – це конкурс різноманіття, який має надихати і зачаровувати. Так було і так буде. А ще я не розумію цієї аналітики, коли у нас постфактум намагаються зрозуміти секрет хіта. Там розбирають, причетна до цього мелодія чи текст. Але це тут ні до чого, – каже Тополя.

Музикант упевнений, потрібно відбирати те, що видається якісним і викликає сильні емоції.

– Якщо композиція чіпляє, незалежно від стилістики, приспіву і тональності, то вона і є переможцем, – наголосив Тарас.

Крім того, Тополя не розуміє, чому деякі не поділяють ентузіазму від участі України в конкурсі під час війни. Каже, наша країна однозначно повинна бути там, і тим більше в такі часи.

– Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу. Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить в якості переможців виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу, – підсумував артист.

Про те, як Тарас Тополя сприйняв суддівство на Нацвідборі Євробачення 2023 – читайте в його великому інтерв’ю на Фактах ICTV.