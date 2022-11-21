Типаж песни и исполнителя на будущем Нацотборе Евровидения 2023 абсолютно непринципиален, а вот участие в конкурсе во время войны – сверхважно. Так лидер группы Антитела Тарас Тополя уже начал обдумывать, как будет судить участников украинского отбора и даже готов для этого изучить биографии и творческие работы всех исполнителей.

О том, как артист неожиданно попал в список кандидатов на судейство песенного конкурса, каким будет первый концерт Антител в Украине во время войны и провокациях Папы Римского и Илона Маска – в нашем интервью.

— Тарас, на странице в Instagram группа Антитела заявила, что ваше судейство на Нацотборе Евровидения 2023 было полной неожиданностью. Как все произошло для вас и готовитесь ли теперь как-то к этой новой для себя роли?

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— Это не то чтобы была полная неожиданность. Точно неожиданным для меня был факт того, что меня включили в этот перечень, в список кандидатов на судейское кресло. А когда уже дальше началось голосование, я, конечно, наблюдал, какое огромное количество людей голосует за меня.

— Часто во время этого отмечали страницу группы Антитела в публикациях. Знаю, за меня голосовали побратимы, наш батальон. Была заметна искренняя поддержка людей. Это, конечно, было приятно. Но лично я со своих страниц в соцсетях никаким образом не агитировал никого. Я считал, что это не является более важным, чем, например, проведение нашего благотворительного сбора на странице.

Когда меня избрали, я уже был к этому готов морально, поскольку видел динамику голосования. После объявления результатов выборов судейского коллектива я пересмотрел лонгшортлист участников, попавших в полуфинал отбора. Уже ознакомился с творческими доработками каждого из них. Впрочем, пока непонятно, с какими песнями они будут выступать, а это важно.

Плюс еще должен изучить биографии исполнителей. Работы много, это очень ответственный процесс. Это же момент отбора участника, который будет представлять страну на международном уровне – как артист или артистка, коллектив, а также как гражданин.

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Казусы происходят, мы знаем, это происходит каждый год на отборе (улыбается). Но со своей стороны я сделаю все, чтобы мы выбрали достойного представителя Украины.

— Раньше вы никогда не имели отношения как артист к конкурсу Евровидение, в отличие от многих нынешних звезд. Уже думали, как будете профессионально оценивать выступления?

— Знаете, всегда есть те полтора комментатора, которые пишут в интернете, что я не имею отношения к Евровидению, и у них возникает вопрос, что я там буду делать. Некоторые выносят за скобки, как много людей за меня проголосовало и что у меня есть на самом деле судейский опыт в песенных конкурсах, в частности в таких проектах телеканала М1, как Хит-конвейер. Конечно, пытаются упрекнуть. Но из этого можно лишь посмеяться.

— Как судья, я буду оценивать уровень мастерства исполнения песни, вокал, поскольку это вокальный конкурс. Важным будет номер, его концепт, как артист держится на сцене и готов ли выйти на международную сцену. Финальное решение все равно буду принимать на чувственном уровне, это меня никогда не подводило.

Когда в 2016 году Джамала одержала победу на Евровидении, я написал публикацию в интернете по этому поводу. Я сказал, что это самый мощный и лучший вариант, который можно было выбрать: это была песня, от которой мурашки на коже. Джамала искренняя и честная в этой композиции. А перед финалом некоторые эксперты Евровидения доказывали, что эта песня так называемый неформат.

— Какой должна быть песня и артист от Украины в 2023 году?

— Мне никогда не была понятна полемика, какой должна быть стилистика песни или амплуа артиста. Мы имеем массу примеров, когда побеждала песня нетипичная. Вспомним группу Lordi, одержавшую победу в 2006 году.

— Евровидение — это конкурс многообразия, которое должно вдохновлять и завораживать. Так было и так будет. А еще я не понимаю этой аналитики, когда у нас постфактум пытаются понять секрет хита. Там разбирают, причастна к этому мелодия или текст. Но это здесь ни к чему.

Нужно отбирать то, что представляется качественным и вызывает сильные эмоции. Если композиция цепляет, независимо от стилистики, припева и тональности, то она и является победителем.

— Некоторые не разделяют энтузиазма от участия Украины в конкурсе во времена войны. К примеру, в 2015 году Украина не участвовала из-за агрессии России на Востоке и аннексии территорий. Почему, по-вашему, на этот раз это участие важно для нас?

— Да тут нечего говорить! Я не понимаю тех, кто дискутирует на эту тему. Однозначно, Украина должна участвовать, особенно в эти времена. Мы же выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса.

— Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает в качестве победителей выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу.

— Во время прошлого нашего интервью вы анонсировали благотворительный сбор на антидроновые ружья для наших защитников. Сбор принес 5 млн грн. На что собираете теперь?

— На правах рекламы сообщаю, мы продолжаем наш сбор (смеется). Мы собираем и дальше на антидроновые ружья, на следующую партию. Все подробности на сайте нашей группы.

Я готов об этом говорить везде и много (улыбается). Кроме ружей, наш фонд собирает средства на поддержку детей погибших защитников 130 батальона. Это 34 ребенка, которым мы оказываем финансовую поддержку — юридическую и медицинскую.

— Вы с группой анонсировали предстоящий и единственный в этом году концерт в Украине — во Львове в декабре. Как приняли решение и готовы ли морально к выступлению?

— Морально мы готовы, поскольку решили собрать всех тех людей, которые давно уже просили и писали нам о концерте.

Кто-то из артистов дает концерты, а мы нет. Мы решили сделать под конец года вот такое исключение для всех тех, кто соскучился по нам за год. Ну и, конечно, весомая часть средств с этого концерта пойдет на благотворительность в наш фонд.

— Также в декабре во Львове откроется музей группы, где собраны экспонаты за 14 лет существования Антител. Что это будет за коллекция и какова основная цель ее презентации?

— Цель — это опять же привлечь средства на благотворительность. Показать нам там есть что: это и артефакты с войны, и много подарков, много мерча, каких-то предметов, связанных с годами истории.

Это все будет выставляться несколько недель до проведения концерта. Что-то можно будет просто посмотреть, что-то даже приобрести.

— Вы и группа неоднократно доказывали своим примером, как масштабно можно поддерживать Украину в нынешние времена. Впрочем, вы сами высказывались о тех лидерах мнений мирового масштаба, которые своими действиями показывают, насколько они оторваны от реальности войны.

Вы недавно писали у себя в Instagram о Папе Римском, который оправдывает оккупантов и постоянно призывает Украину к капитуляции. Есть и другие примеры — Илон Маск и его твиты о Крыме. Почему прозападные лидеры мнений занимают такую, мягко говоря, непопулярную позицию?

— Давайте быть откровенными: все мы живем в своем информационном пузыре. И этот информационный пузырь существует как у нас в стране, так и в Европе и США. Большое влияние на это имеет интернет.

Если говорить о Маске, то есть много версий, почему он это сделал. Первая — у него тогда продолжалась покупка Twitter и кто-то ему мог докинуть финансов на это. А этот кто-то мог быть заинтересованным лицом. Вторая версия — это могла быть женщина, ближайшее семейное окружение, которое прямо влияет на человека. Не один уже был пример, когда какие-то американские эксперты несут ересь относительно войны в Украине, оправдывая россиян, а потом оказывается, что жена у мужика – россиянка.

Или так же было с солистом группы Limp Bizkit, который начал в какой-то момент нести отборочный трэш о войне в Украине. А жена-то русская! На Маска тоже может кто-то воздействовать (улыбается). А третья версия, которую со мной обсуждал мой отчим — очень почтенный человек, дипломат высочайшего уровня, он говорит, что у американцев есть понятие cutting losses. Оно означает, что в условиях, когда все летит к черту, когда бизнес терпит убытки, надо начать играть в какую-то новую игру.

— У Маска это может быть мышление относительно войны в Украине: мол, надо зафиксировать убытки и остановиться, чтобы не стало хуже. Иначе говоря, капитулировать, пока не поздно. А хуже, что ожидает в своем понимании Маск, я подозреваю — это ядерная катастрофа, к которой мир несется, с его точки зрения.

Он тоже в своем пузырьке, не исключено, что в этом пузырьке есть российская пропаганда с ее страшилками и шантажом. А Маск человек бизнеса, его бизнес тоже определенным образом зависит от рынка, от ситуации в мире.

На самом деле никто из нас с вами не знает истинных причин. Как мы и не знаем, что стукнуло в голову Папе Римскому. Я склоняюсь к тому, что его позиция лояльности к россиянам тоже связана с его окружением, с пузырем, в котором он живет и не понимает до конца, что происходит в Украине.

— Вы продолжаете публиковать в соцсетях фото со своим батальоном, вы постоянно на связи. Планируете и в дальнейшем совмещать службу и творческую деятельность, в том числе и концерты?

— Сейчас наш батальон находится в таком месте, где нет активных боевых действий. Не буду вдаваться в подробности, но зима, служба — это все непросто. Там постоянно есть потребности, которые мы с группой стараемся закрывать, ездим туда к ребятам лично нередко.

И господин Залужный, наш главнокомандующий ВСУ, дал нам разрешение отлучаться, заниматься творческой деятельностью, быть полезными благодаря благотворительным сборам. Поэтому сейчас большую часть времени я провожу в Киеве или в Варшаве, в том числе для съемок или интервью.

— Как ваша семья продолжает переживать войну? Недавно вы впервые за долгое время делились снимками с дочкой. Как это страшно звучит, но дети привыкли к войне?

— Я слетал к детям и жене на две недели в США. Зарядил там и свою внутреннюю батарейку, и их батарейку тоже. Хочу прилететь еще. Им всем там тяжело далеко от дома.

Дети действительно осознают, что идет война, знают, где папа. А мама — Елена, ей в этих условиях с детьми трудно полноценно заниматься творческой деятельностью. Расстояния в тысячи километров не позволяют ни записывать треки, ни снимать клипы. Я ей очень благодарен, что она взяла на себя миссию быть с детьми сейчас.