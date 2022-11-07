Сегодня, 7 ноября, в 10:00 завершилось голосование в приложении Дія за судей украинского нацотбора на Евровидение 2023. Наибольшее количество голосов пользователи отдали за певицу Джамалу, лидера группы Антитела Тараса Тополю и фронтвумен The Hardkiss Юлию Санину.
Так, Джамала одержала в процентном соотношении — 15,71%, Тополя — 17,41%, Санина — 15,69%.
Всего в голосовании приняло участие более 505 тыс. человек.
На членство в жюри также претендовали:
- Тина Кароль — 15,68%;
- солистка группы Go-A Катерина Павленко — 9,19%;
- Злата Огневич — 6,09%;
- фронтмен Другої ріки Валерий Харчишин — 5,78%;
- Михаил Хома (Dzidzio) — 12,6%;
- хореограф Константин Томильченко — 1,85%.
В эфире телемарафона Единые новости глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, что трем лидерам голосования будет предложено составить договор, после которого и будет объявлен официальный состав жури Нацотбора.
— Если кто-то из этих трех кандидатов не сможет составить договор, это будет предложено следующим членам жюри в рейтинге, — подчеркнула Оксана.
Скибинская отметила, что состав жюри будет определен до середины ноября.
Напомним, начиная с 31 октября пользователи сервиса Дія могли выбрать жюри на Нацотбор Евровидения 2023. Необходимо было просто зайти в приложение и отдать голос за того, кто по вашему мнению достоин занимать судейское кресло.