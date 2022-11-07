Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Названы имена трех судей Нацотбора на Евровидение 2023

7 ноября 2022, 11:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Названы имена трех судей Нацотбора на Евровидение 2023
Источник: Depositphotos

Сегодня, 7 ноября, в 10:00 завершилось голосование в приложении Дія за судей украинского нацотбора на Евровидение 2023. Наибольшее количество голосов пользователи отдали за певицу Джамалу, лидера группы Антитела Тараса Тополю и фронтвумен The Hardkiss Юлию Санину.

Так, Джамала одержала в процентном соотношении — 15,71%, Тополя — 17,41%, Санина — 15,69%.

Всего в голосовании приняло участие более 505 тыс. человек.

Сейчас смотрят

На членство в жюри также претендовали:

  • Тина Кароль — 15,68%;
  • солистка группы Go-A Катерина Павленко — 9,19%;
  • Злата Огневич — 6,09%;
  • фронтмен Другої ріки Валерий Харчишин — 5,78%;
  • Михаил Хома (Dzidzio) — 12,6%;
  • хореограф Константин Томильченко — 1,85%.

В эфире телемарафона Единые новости глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, что трем лидерам голосования будет предложено составить договор, после которого и будет объявлен официальный состав жури Нацотбора.

— Если кто-то из этих трех кандидатов не сможет составить договор, это будет предложено следующим членам жюри в рейтинге, — подчеркнула Оксана.

Скибинская отметила, что состав жюри будет определен до середины ноября.

Напомним, начиная с 31 октября пользователи сервиса Дія могли выбрать жюри на Нацотбор Евровидения 2023. Необходимо было просто зайти в приложение и отдать голос за того, кто по вашему мнению достоин занимать судейское кресло.

Читайте также:
евровидениеСтали известны имена участников Нацотбора на Евровидение 2023

Теги
Евровидение Антитіла Джамала Юлия Санина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь