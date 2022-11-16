Лидер группы Антитела Тарас Тополя ответил, верит ли он во вмешательство НАТО в войну на фоне ракетного удара по Польше.

В Instagram музыкант выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что от ракетной атаки россиян пострадали мирные граждане наших соседей. Также он напомнил, что РФ — страна-террорист, однако не думает, что НАТО сейчас что-то предпримет.

— НАТО не впишется. 5 статья коллективного договора — забудьте. И не тешьте себя иллюзиями, — подчеркнул Тарас.

Он добавил, что украинцам необходимо продолжать делать то, что и ранее — планомерно уничтожать оккупантов.

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— При поддержке союзников. Так победим! Слава ВСУ! Слава Украине! — подытожил Тополя.

Ранее Тарас Тополя пофантазировал о смерти кровавого диктатора Владимира Путина. Артист отметил, было бы хорошо, если бы лидер РФ подавился.