Украинская певица и победительница нацотбора Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в международном конкурсе Евровидение 2022.

На личной странице в Instagram Алина призналась, что скандал, который возник вокруг ее участия в Евровидении — это совсем не то, что она закладывала в свою песню.

– Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль, — написала певица.

Алина добавила, что в ближайшее время свяжется с Суспільним мовником и подпишет все необходимые документы. Также певица поблагодарила всех поклонников, которые поддерживают ее, несмотря на весь хейт и сплетни.

Напомним, что скандал вокруг Алины Паш разгорелся после того, как в сети появилась информация, что певица незаконно посещала Крым в августе 2015 года. Мол, артистка прилетела туда из Москвы, а не заехала через админграницу со стороны материковой Украины. А это прямое нарушение правил нацотбора на Евровидение.

Чтобы закрыть все споры на этот счет, Алина предоставила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплинка.

Первым на ее сомнительную правдивость обратил внимание активист и блогер Сергей Стерненко. Впоследствии выяснилось, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.