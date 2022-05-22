Певица Тина Кароль собрала $75 тыс. в Каннах на поддержку и развитие киноиндустрии Украины.

На личной странице в Instagram артистка обнародовала серию фото и поблагодарила всех, кто остается на стороне света и поддерживает Украину.

Также Тина Кароль встретилась с популярным котом Степаном из Харькова, который на днях получил премию World influencers and bloggers Awards в Каннах.

Сейчас смотрят

– На Каннском фестивале вместе с Золотым глобусом собрали $75 тыс. в поддержку и развитие киноиндустрии Украины. Ну и, конечно, невозможно было не увидеться с нашим “светским львом” Степаном, который, кстати, получил премию World influencers and bloggers Awards, за что поздравляем твою хозяйку и тебя. Ваша история эвакуации меня тронула до щемения в сердце, — написала Тина.

Напомним, что 19 мая Тина Кароль выступила на благотворительном вечере Золотого глобуса, который состоялся в рамках Каннского фестиваля.

Артистка исполнила композицию Намалюю тобі зорі. На мероприятии Кароль появилась в льняном платье-вышиванке за 12 тыс. грн.