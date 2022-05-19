Всесвітньо відомий кіт Степан із Харкова отримав престижну нагороду у Каннах. Він став лауреатом блогерської премії Influencers and Bloggers Awards 2022.

Про це повідомляється на сторінці Степана в Instagram.

Українського кота номінували на цю нагороду ще у квітні – сам захід пройшов у п’ятизірковому готелі Martinez. На церемонії також були відомі блогери з усього світу — відвідування Influencers and Bloggers Awards 2022 коштувало від €1 тис.

На заході кіт Степан був одягнений у синьо-жовтого метелика, і його супроводжував відомий блогер Khaby Lame. Сам інфлюенсер неодноразово закликав громадськість припинити війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Ще один українець отримав нагороду на заході – відомий шеф-кухар Євген Клопотенко виграв у номінації Food Influencer.

Про те, як проходив захід, Євген поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Лауреатами стали й інші відомі блогери: Євгенія Гордієнко та Микола Удянський. На нагороду також було номіновано і українську співачку Джамала.

Цього року церемонія Influencers and Bloggers Awards пройшла з деякими змінами – під час гала-вечері проходив збір коштів для допомоги Україні. Організатори заходу також закликали блогерів усіляко допомагати нашій країні у цей нелегкий час.

Ще один популярний захід у французькому містечку не обійшовся без українців – президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю.