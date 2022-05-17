Украинская певица Тина Кароль поделилась деталями своей поездки в Японию, а также встречи с премьер-министром страны и мэром Хиросимы.

По словам артистки, эти дни были насыщенными и важными, поскольку во время благотворительных мероприятий она рассказывала о событиях в Украине.

– 77 лет назад на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Эти взрывы были настолько страшными, что с тех пор больше никто в мире не решился применить ядерное оружие снова. Но сегодня Украине и Европе все чаще угрожают ядерным оружием. Все должны понять, что мир не такой большой, никто не имеет права шантажировать другого. Мы не отдадим своих территорий, потому еще это – наш дом! – написала Тина.

Кароль поблагодарила премьер-министра Японии за поддержку Украины и попросила его продолжать это делать.

– Сегодня Украина стала щитом для всего цивилизованного мира. Мы сдерживаем нападения бессмыслицы и смотрим, как разрушаются наши города просто за то, что мы выбрали свободу. Наша страна выбрала самоидентификацию, и я, как артист, являюсь айдентикой нации, ведь музыка — это тоже оружие. Я на фронте сохранения традиций, я на фронте сохранения культуры Украины, я никогда не думала, что такое горе придет в наш дом, – добавила артистка.

Ранее мы писали, что Кароль в аэропорту Токио встретил японский миллиардер Хироси Микитани. Он подарил Тине букет желтых подсолнухов.

Стоит отметить, что во второй день войны Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, пожертвовал Украине $8,7 млн.