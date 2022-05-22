Співачка Тіна Кароль зібрала $75 тис. в Каннах на підтримку та розвиток кіноіндустрії України.

На особистій сторінці в Instagram артистка оприлюднила серію фото та подякувала всім, хто залишається на стороні світла і підтримує Україну.

Також Тіна Кароль зустрілась з популярним котом Степаном із Харкова, який днями отримав премію World influencers and bloggers Awards у Каннах.

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– На Каннському фестивалі разом з Золотим глобусом зібрали $75 тис. на підтримку та розвиток кіноіндустрії України. Ну i, звiсно, неможливо було не побачитись з нашим “світським левом” Степаном, який, до речі, отримав премію World influencers and bloggers Awards, за що вiтаємо твою господиню i тебе. Ваша icторiя евакуацiï мене зворушила до щемiння у сердцi, – написала Тіна.

Нагадаємо, що 19 травня Тіна Кароль виступила на благодійному вечорі Золотого глобусу, який відбувся в рамках Каннського фестивалю.

Артистка виконала композицію Намалюю тобі зорі. На заході Кароль з’явилася у лляній сукні-вишиванці за 12 тис. грн.