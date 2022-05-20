Співачка Тіна Кароль виступила у сукні-вишиванці на благодійному вечорі Золотого глобусу.

19 травня відбувся захід на підтримку кіноіндустрії України на 75-му Каннському фестивалі. Спеціальним гостем стала Тіна Кароль. Там вона виконала пісню Намалюю тобі зорі.

Символічно те, що на благодійному вечорі артистка з’явилася у лляній сукні-вишиванці білого кольору з різнокольоровими візерунками. Ціна такого вбрання від вітчизняного бренду Foberini – 12 160 грн. Ба більше, 19 травня в усьому світі відзначали День вишиванки.

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Яскравий вишитий декор хрестиком рясно прикрашає руки, груди та виріз. Об’ємні рукави прикрашені старовинною технікою драпірування тканини ручної роботи. Виріб має застібки спереду по всій довжині, пояс та кишені.

Волосся артистка зачесала у легкі локони і зробила акцент на червоні губи.

У рамках вечора зібрали кошти у фонд ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також фонд Docudays UA на підтримку кіноспільноти України.